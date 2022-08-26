快訊／本土確診增26,409例！死亡+45例、境外+352例

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指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為21例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、29例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月15日至8月24日，死亡日期介於5月18日至8月23日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增352例境外移入個案中，為183例男性、169例女性；年齡介於未滿5歲至80歲以上，分別自越南(32例)、新加坡、馬來西亞及菲律賓(各6例)，英國及荷蘭(各5例)，泰國、美國及紐西蘭(各3例)，香港、柬埔寨、日本及澳大利亞(各2例)，緬甸、巴基斯坦、印度及印尼(各1例)，另271例感染國家調查中。入境日期介於今年7月26日至8月25日。
指揮中心統計，截至目前國內累計15,944,505例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,767,733例排除)，其中5,168,997例確診，分別為26,425例境外移入，5,142,518例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,773例COVID-19死亡病例，其中9,757例本土，個案居住縣市分布為新北市2,087例、臺北市1,100例、臺中市980例、高雄市912例、臺南市756例、桃園市735例、彰化縣561例、屏東縣405例、雲林縣308例、南投縣290例、苗栗縣232例、嘉義縣228例、基隆市216例、宜蘭縣196例、嘉義市160例、花蓮縣156例、新竹縣154例、臺東縣139例、新竹市97例、澎湖縣26例、金門縣19例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）