警察開槍限制多　議員建議採購電擊槍配備

台南市日前發生 2 名警察在抓捕竊車逃獄通緝犯過程中不幸殉職案件，令國人感到悲痛萬分。台中市議員林祈烽和施志昌、鄭功進質詢指出，警察要維護治安的前提，就是要先有自保能力及足夠的裝備，建議市警局應編列預算採購電擊槍，每部警車都配備 1 至 2 套，列為警方的標準配備，相信議員都會支持這筆預算。

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市警局長蔡蒼柏表示，台中市有採購配發電擊槍，目前全市有 454 支電擊槍，各派出所有配發 3 套，他相當認同議員建議每部警車都要有配發電擊槍；副市長陳子敬也說，這真的是有迫切的需要。

林祈烽說，警察維護治安、保護人民，前提是要警察能夠先保護自己，台南這次發生警察不幸殉職事件，大家都很遺憾，警察用槍時機的問題也再度被提出熱烈討論，但有立即性的危險發生，長官都要求員警要大膽使用槍械，但事後如果面臨對方的刑事、民事求償，要由誰來負責？警友會募款嗎？還是員警自己負擔？這真的是一個大問題。

林祈烽指出，先前有警察為了抓竊車歹徒，開槍誤槍竊嫌後，遭對方求償要賠償 80 萬元，這事情很不合理，他建議警局要採購並配發電擊槍給員警，特別是在每部警車或每組巡邏警網出巡時，都要配備 1-2 組的電擊槍，如果有員警因為沒有配槍出巡，也能有基本的防衛武器可以使用。

林祈烽說，警局估算的預算經費不多，大約需再增加 200 萬元預算左右，相信所有議員都會支持，電擊槍在使用上不會有跳彈或卡彈的問題，也不會有危及生命的問題，可以立即制服歹徒，保護警察的生命安全，台中市現在一個派出所才配發 3 支電擊槍實在是太少，如果能夠多一項給警察保護市民、保護自己的武器，相信大家都能多一份保障。