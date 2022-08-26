社交距離APP功能更新！指揮中心：可一鍵上傳確診個資

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1.用電腦填寫BBS系統者：點選＜我要上傳隨機碼＞，即會顯示QRCode。請開啟手機相機或能讀取QRCode的APP*，掃描QRCode，選擇打開網址後將自動開啟「臺灣社交距離APP」並帶入資料，只需點選分享，即完成上傳。
2.用手機填寫BBS系統者：點選＜我要上傳隨機碼＞，將自動開啟「臺灣社交距離APP」，並將日期區間與驗證碼自動帶入，只需點選分享，便完成上傳。
指揮中心呼籲，鑒於我國本土疫情仍持續發展中，籲請已安裝「臺灣社交距離APP」之民眾儘速更新，並鼓勵未安裝民眾下載使用，指揮中心持續積極推動各種科技防疫措施，請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。
*備註：部分Android手機相機無法掃描後，直接打開網址並自動開啟「臺灣社交距離APP」，建議Android系統可安裝「QR掃描儀&條形碼掃描儀 (繁體中文)」等APP。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。