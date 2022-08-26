COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

社交距離APP功能更新！指揮中心：可一鍵上傳確診個資

▲「臺灣社交距離APP」功能更新。(圖／指揮中心提供)
▲「臺灣社交距離APP」功能更新。(圖／指揮中心提供)

編輯中心/綜合報導

2022-08-26 14:18:29

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，「臺灣社交距離APP」已於今(2022)年8月8日發布最新版本，新增優化功能為：配合「COVID-19確診個案自主回報系統」(以下稱BBS系統)簡化隨機碼上傳操作。目前民眾可於App Store及Google Play雙平台進行更新(版本v2.3.0)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心說明，民眾如有確診使用「臺灣社交距離APP」，原先僅能點選APP上［確診者上傳隨機ID］「索取驗證碼」等步驟，並於取得驗證碼簡訊的15分鐘內完成上傳操作。新版功能增加配合BBS系統的自動化步驟：

1.用電腦填寫BBS系統者：點選＜我要上傳隨機碼＞，即會顯示QRCode。請開啟手機相機或能讀取QRCode的APP*，掃描QRCode，選擇打開網址後將自動開啟「臺灣社交距離APP」並帶入資料，只需點選分享，即完成上傳。

2.用手機填寫BBS系統者：點選＜我要上傳隨機碼＞，將自動開啟「臺灣社交距離APP」，並將日期區間與驗證碼自動帶入，只需點選分享，便完成上傳。

指揮中心呼籲，鑒於我國本土疫情仍持續發展中，籲請已安裝「臺灣社交距離APP」之民眾儘速更新，並鼓勵未安裝民眾下載使用，指揮中心持續積極推動各種科技防疫措施，請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。

*備註：部分Android手機相機無法掃描後，直接打開網址並自動開啟「臺灣社交距離APP」，建議Android系統可安裝「QR掃描儀&條形碼掃描儀 (繁體中文)」等APP。（編輯：孫唯容）

▲（圖／指揮中心提供）
▲「臺灣社交距離APP」功能更新。（圖／指揮中心提供）
▲「臺灣社交距離APP」功能更新（圖／指揮中心提供）
▲「臺灣社交距離APP」功能更新（圖／指揮中心提供）
▲「臺灣社交距離APP」功能更新。（圖／指揮中心提供）
▲「臺灣社交距離APP」功能更新。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

死亡＋45！40多歲男呼吸困難送醫確診　隔天敗血性休克亡

快訊／本土確診增26,409例！死亡+45例、境外+352例

直播／邊境最快9月底大幅鬆綁？指揮中心最新說明

林志穎車禍後首發聲！親曝養傷進度　承諾會再回工作崗位

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀