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青團推選舉看板宣傳18歲公民權　陳時中率先響應

▲台灣青年民主協會今（26）日與多名跨區議員、參選人召開記者會，發起「一人一看板，推動修憲同意票」的行動。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.26）
▲台灣青年民主協會今（26）日與多名跨區議員、參選人召開記者會，發起「一人一看板，推動修憲同意票」的行動。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.26）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-26 14:27:54

今年11月26日除了九合一大選，要選出縣市首長及地方民代外，還有「18歲公民權」修憲複決公投，台灣青年民主協會今（26）日與多名跨區議員、參選人召開記者會，發起「一人一看板，推動修憲同意票」的行動，呼籲參選人支持「18歲公民權」就不要打假球，應加強宣傳力道，在各自選區內張掛看板，宣傳修憲複決案。民進黨台北市長參選人陳時中表態支持，成為首位響應該活動的市長級參選人。

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為讓修憲複決案能見度提升，呼籲民眾投票日當天出門投下同意票，青民協與台北市議員林亮君、苗博雅、高雄市議員黃捷、台北市議員參選人吳崢一同發起「一人一看板，推動修憲同意票」的行動，並設計「修憲投同意，青年更有力！」字樣供參選人運用於看板上，盼拋磚引玉，號召更多政治人物、參選人一同宣傳18歲公民權公投案。

苗博雅提到，很多學生、青年組織倡議18歲公民權，但沒錢沒資源，擔憂修憲門檻如此高，該怎麼集結資源，於是想到捐出選舉看板，讓青團宣傳，邀請市長到村里長參選人，不分黨派族群，一同響應，讓大眾了解此台灣重大議題。

▲台北市議員苗博雅捐出選舉看板，宣傳「18歲公民權」修憲複決公投案。（圖／苗博雅辦公室提供）
▲台北市議員苗博雅捐出選舉看板，宣傳「18歲公民權」修憲複決公投案。（圖／苗博雅辦公室提供）
青民協理事長張育萌表示，離修憲公投案不到100天，此次不僅是爭取18歲公民權，更是我國憲政史上的首樁修憲複決案，台灣人民能決定憲法是否修正，相當具有意義，當然希望政治人物積極表態，且該案當初也是獲得各黨支持、才能出國會、進行年底公投，希望政治人物不要「打假球」，期待不分黨派、所有參選人都積極表態，透過競選文宣、看板、基層行程等，與選民溝通，宣傳年底有修憲複決公投，讓年輕人倡議的最後一哩路不孤單。

高雄學生民主聯盟活動長、剛從小港高中畢業的林思愷說，組織有在高雄啟動活動、拜會各黨參選人，了解是否支持18歲公民權，以及未來的行動，也特別關注高雄各黨部、參選人是否印上文宣、掛上看板。

他指出，前幾天民調顯示，40到60歲支持度不到一半，這是一個警訊，現階段最需要的是讓這議題廣為人知，進而達成支持態度，而看板掛在路口，可以讓更多民眾看見、實現世代正義。

雙北高中職學生權益陣線理事、華江高中學生卓暐凱表示，組織有拜訪台北市議員，希望幫忙拍攝18歲公民權宣傳影片，另外學生團體沒辦法申請路權，因此也希望參選人能讓出時段、空間，讓青年組織進行街頭宣講，目前拜訪12位，約 1/5答應參與。他呼籲曾接洽過的參選人，不管支不支持此議題，都能響應捐出看板，讓更多人看見這個議題。

林亮君說，連沒什麼資源的無黨、小黨參選人都願意捐出看板宣傳，國會大黨更應該加入響應！

苗博雅表示，各黨各派在立院支持18歲公民權、達共識通過，但支持力道卻遠遠不夠達到修憲高門檻，盼各黨參選人多宣傳，她也呼籲選民年底要領複決票並蓋同意；另外，陳時中陣營傳來好消息，同意加入捐看板活動，成為首位響應該活動的市長級參選人。

今天記者會僅2家媒體到場，張育萌無奈道，可能是文教線記者覺得偏政治議題，政治線記者又覺得青團主辦偏文教、議題不夠「有梗」，這也凸顯出「18歲公民權」宣傳的困難，但相信隨著越來越多政治人物響應後，呼聲會更大，青民協未來會檢視所有參選人是否有積極與選民溝通，公布青年的推薦與不推薦名單。

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