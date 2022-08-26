陳若儀安心「林志穎終於回家」 欣慰3孩陪在爸爸身邊
林志穎上月22日駕駛特斯拉在桃園蘆竹區自撞發生車禍，好在遇到民眾伸手救援才及時脫困，經過了一個多月的治療後，他今（26）日終於發文報平安，感謝救命恩人、家人之外，也表示康復後回到工作崗位，而老婆陳若儀隨後也開心地說：「終於等到小志回家！」
陳若儀興奮地說：「終於等到小志回家的這一刻，看著3個孩子陪伴在他身邊，終於可以讓自己安心許多。」也感謝當時救林志穎的恩人見義勇為，在第一時間救起小志、兒子Jenson，讓家人們能夠繼續緊握彼此雙手，最後更不忘感激專業的長庚醫療團隊，在這長達一個多月的細心照護，「讓小志能夠在短時間回到家中，接下來還有一段時間要休養與復健，期待那個愛笑、愛家的小志，未來能再與大家好好相見。」
林志穎工作室也透露：「有關手術的狀況是右手肩膀肱骨粉碎性骨折，目前在手臂裡面放了鈦合金，車禍同步也造成顱內出血以及輕微腦震盪，因撞擊力道也產生了右側氣血胸，在加護病房待了10天，目前復原狀況良好，剩下右肩膀還持續疼痛；關於車禍的問題如之前聲明所述，會配合相關單位進行說明，其他內容不再多做闡述，目前先讓林志穎先生進行休養及陪伴家人，再次謝謝大家關心。」