蘇清泉控綠提案「放寬外役監標準」 周春米：以偏概全
林信吾在台南犯下殺警奪槍案，震驚社會，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今（26）日在臉書貼文指出，2020年3月3日，民進黨提案「放寬外役監標準」，該案在2020年5月22日三讀通過，主導這個法案在81天火速通過的召委就是周春米委員，對此周春米則反擊，不要輕佻地以為是選舉撿到槍，以偏概全企圖誤導。
蘇清泉指出，震驚全國的外役監逃犯殺死兩名執勤警察案，兇嫌雖已被逮捕，但是兩名警察的家人卻要承受永久的傷痛，這個代價誰來負責？並指控周委員身為法律人卻未能深思遠慮，未能以全國人民的性命安全為優先考量；未能超越個人及政黨的框架廣泛諮詢學者專家的意見；也未能在法案通過後擬定完善的預防機制，導致台南兩名警察殉職的慘案。
蘇清泉說，根據媒體報導，目前仍有兩名外役監的受刑人尚未返回，這兩顆未爆彈流竄在台灣社會的某個角落，全國人民的忐忑不安，誰來負責解除？他不禁想問，僅靠受刑人的自律能力，無戒護或低戒護管理的外役監條例，能讓全國民眾安心過日子嗎？周春米委員是否應該出來說清楚、講明白。
周春米則指出，想處理政務的人，應該要有宏觀的視野、通盤考量的能力，千萬不要用個案的狀況來談論、甚至制定政策，一定失之偏頗；面對這個嚴肅的議題，請不要輕佻地以為是選舉撿到槍，上次的討論是針對法令的通盤檢討，不要以偏概全企圖誤導。