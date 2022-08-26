本土+26409　又增MIS-C！2歲確診女童相隔「96天」重症

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- 新北市5,680例
- 臺北市3,041例
- 臺中市2,994例
- 桃園市2,954例
- 高雄市2,102例
- 臺南市1,624例
- 彰化縣1,084例
- 新竹縣865例
- 新竹市779例
- 苗栗縣755例
- 屏東縣671例
- 宜蘭縣606例
- 雲林縣595例
- 花蓮縣511例
- 基隆市495例
- 嘉義縣397例
- 南投縣394例
- 嘉義市279例
- 臺東縣262例
- 澎湖縣144例
- 金門縣121例
- 連江縣56例
指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為21例男性、24例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、29例未接種3劑COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕死亡個案為40多歲男性，本身有慢性的癲癇以及神經系統疾病，沒有接種過新冠疫苗，8/22出現發燒、抽搐、呼吸困難症狀，送醫後因病情嚴重收住加護病房，不過經緊急救治，仍不幸於隔天過世，主要死因為肺炎合併敗血性休克。
疫情以來間隔最多天數！2歲女童確診後96天出現MIS-C
另外有3例MIS-C，皆未滿五歲。羅一鈞表示，第一位是1歲女童，本身沒有接種過新冠疫苗，7/14曾確診過，8/10開始高燒，8/12送往急診，檢查時發現有皮疹且發炎指數升高，以及凝血功能異常，懷疑為MIS-C住院，給予藥物治療後，8/19順利出院。第二位是2歲女童，5/10確診，相隔96天後，8/14開始發燒、腹痛，8/16送往急診，檢查有結膜炎、草莓舌以及血壓偏低，懷疑MIS-C而收住院，給予藥物治療後病況好轉，8/21已出院。
第三位是3歲男童，有慢性泌尿性統疾病，7/11確診新冠，8/8開始高燒，8/12前往急診，檢查後有泌尿道感染的病癥，住院給予抗生素治療，不過經治療後，發燒仍持續，進一步檢查有結膜炎和嘴唇紅腫，因此改懷疑為MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇藥物治療後，病況已好轉恢復，8/20順利出院。
台灣社交距離APP更新，確診回報系統更簡化
指揮中心表示，「臺灣社交距離APP」已於今（2022）年8月8日發布最新版本，新增優化功能為：配合「COVID-19確診個案自主回報系統」（以下稱BBS系統）簡化隨機碼上傳操作。目前民眾可於App Store及Google Play雙平台進行更新（版本v2.3.0）。
指揮中心說明，民眾如有確診使用「臺灣社交距離APP」，原先僅能點選APP上［確診者上傳隨機ID］「索取驗證碼」等步驟，並於取得驗證碼簡訊的15分鐘內完成上傳操作。新版功能增加配合BBS系統的自動化步驟：
用電腦填寫BBS系統者：點選＜我要上傳隨機碼＞，即會顯示QRCode。請開啟手機相機或能讀取QRCode的APP*，掃描QRCode，選擇打開網址後將自動開啟「臺灣社交距離APP」並帶入資料，只需點選分享，即完成上傳。
用手機填寫BBS系統者：點選＜我要上傳隨機碼＞，將自動開啟「臺灣社交距離APP」，並將日期區間與驗證碼自動帶入，只需點選分享，便完成上傳。
指揮中心呼籲，鑒於我國本土疫情仍持續發展中，籲請已安裝「臺灣社交距離APP」之民眾儘速更新，並鼓勵未安裝民眾下載使用，指揮中心持續積極推動各種科技防疫措施，請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。
*備註：部分Android手機相機無法掃描後，直接打開網址並自動開啟「臺灣社交距離APP」，建議Android系統可安裝「QR掃描儀&條形碼掃描儀（繁體中文）」等APP。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54950
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