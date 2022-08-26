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打造國家級綠廊道　公路生態保育研討會落幕

▲公路總局與高速公路局今（26）日合辦「公路生態保育研討會」，向各界揭示並分享公路生態保育工作成果。（圖／公路總局提供）
▲公路總局與高速公路局今（26）日合辦「公路生態保育研討會」，向各界揭示並分享公路生態保育工作成果。（圖／公路總局提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-26 16:11:53

公路總局與高速公路局今（26）日合辦「公路生態保育研討會」，公路總局局長陳文瑞、副局長林聰利、高速公路局長趙興華、副局長陳國隆、林務局副局長林澔貞及特有生物研究保育中心主任楊嘉棟共同出席，邀請政府機關及民間保育團體共同參與，並於公路總局FB公路人粉絲團現場直播，約有百名關心生態保育的夥伴同步線上觀看，透過主題分享及交流座談，向各界揭示並分享公路生態保育工作成果。

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公路總局、高速公路局、林務局與特有生物研究保育中心於109年共同簽署「國土生態保育綠色網絡」合作協議，透過跨機關合作交流，一起朝道路建設與生態保育雙贏的目標努力。

陳文瑞表示，公路總局與特生中心已合作建立省道路殺調查標準作業流程，由基層工務段同仁進行養路巡查的同時，記錄省道上動物的路殺事件，結合路殺社社員志工所蒐集路殺資料，盤點省道路殺熱點並進行改善，並致力建構友善道路，積極推動環境教育改變用路人駕駛觀念，逐年減少路殺事故的發生以及對生態的負面衝擊。

趙興華則說明，高公局秉持人本交通及環境永續精神，自2007年起展開一系列的國道永續發展與環境復育研究計畫，近十年來推動國道永續發展與環境復育已有階段性的成果，除了盤點國道沿線生態資源，建立國道敏感里程分級管理，並積極落實生態綠化，針對沿線路殺熱點和外來種入侵等環境劣化課題進行研究改善，朝打造「國道綠廊道」政策目標持續努力，讓國道與環境共存共榮。

此次研討會發表國道綠色基盤規劃、紫斑蝶、蝙蝠、路殺資料應用、石虎、水鹿等生態議題及保育成果，座談會上與會人士關心石虎族群、紫斑蝶遷徙、金絲蛇路殺減緩及蝙蝠棲息橋樑結構物等議題，並對公路機關重視生態保育及作法給予高度讚賞。特有生物研究保育中心肯定中央機關已落實深耕開發行為對生態環境預防與保護措施，並取得良好成效，建議應將環境永續和諧共好的理念及作法推廣至縣市政府，中央地方共同努力推動各項生態保育工作。

未來公路總局與高速公路局將持續透過跨機關合作的方式，共享調查成果及盤點關注課題，共同落實綠色運輸理念，營造用路人與動物都能幸福的公路，共許人與自然和諧共好的永續願景。

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