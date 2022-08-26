奇美博國際大展「時代的臉孔」8/27跨時空交會登場

由世界最大肖像蒐藏機構「英國國家肖像藝廊」所策畫的「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」全球最終站在台灣登場。這是歷史悠久的英國國家肖像藝廊 160 年首次大規模的世界巡迴，大批從未離開英國的國寶級肖像作品第一次海外亮相，該館館長庫里南博士（ Dr. Nicholas Cullinan ）形容展覽為「一生僅有一次遇上的機會！」。展出的名人肖像從莎士比亞、牛頓、英國女王到紅髮艾德等，跨越了 500 年，可以一次飽覽這些改變英國、影響世界的百位人物臉孔。

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▲知名建築師札哈．哈蒂勾勒的線稿肖像，運用電腦軟體以千變萬化的色彩組合展現哈蒂樣貌，藉此向這位數理出身的「曲線女王」致敬（圖／奇美博物館提供）

打破以時間年代陳列作品的傳統方式，透過 6 大主題帶領觀者深入淺出地感受肖像人物的影響力與情感層面，讓不同時代卻能彼此呼應的人物跳脫時空比鄰相遇，進而帶給觀者更多感動與反思空間。

此次展出的肖像作品共有 89 件，包括英國國家肖像藝廊 75 件、奇美館方作品 14 件；類型以畫作為主，涵蓋攝影、雕塑與多媒體等。6大主題包括自畫像、名氣與聲望、身分與認同、愛與失落、權力與力量、開創與革新。英國國家肖像藝廊表示，希望能夠拋開傳統以時間軸陳列肖像的方式，鼓勵民眾跟隨不同主題、跨時空與作品進行對話。

▲WWW全球資訊網發明人提姆．伯納斯－李，其肖像傳遞平凡電腦工程師的姿態（圖／記者林怡孜攝，2022,08,26）

展場也規劃一個互動區，邀請民眾化身藝術家進行肖像創作，完成的作品可以展示在迷你肖像藝廊，形成展覽的另一道風景。此外，展覽最後，特別展出奇美博物館創辦人許文龍先生的自塑像，彷彿他親自跟大家道謝，謝謝大眾的參與讓博物館有了生命，更在奇美博物館成立 30 週年的特別時刻，一起見證「民眾不用出國就能在台灣看見世界」的初衷。

奇美博物館館長許家彰表示，本展是奇美博物館慶祝 30 週年的特別獻禮，為了引進世界一流的展覽，過程中遇到許多挑戰，除了疫情干擾外，由於此次多為英國國寶級藏品，展覽費用更創下開館以來的最高紀錄，館方也尋找理念相同的伙伴協助合作，十分感謝文化部的促成，以及臺灣銀行、友達光電、華南銀行、中華航空、奇美實業等單位的支持，透過大家一起努力，最終讓展覽順利登場。許家彰邀請民眾前來感受英國名人的不凡身影，進而看見人類的普世價值與精神。