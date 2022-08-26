奇美博國際大展「時代的臉孔」8/27跨時空交會登場
▲紅髮艾德位於「名氣與聲望」展區，呈現名氣與肖像的密切關係，紅髮艾德與莎士比亞只有一牆之隔，卻有400年之遙（圖／奇美博物館提供）
由世界最大肖像蒐藏機構「英國國家肖像藝廊」所策畫的「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」全球最終站在台灣登場。這是歷史悠久的英國國家肖像藝廊160 年首次大規模的世界巡迴，大批從未離開英國的國寶級肖像作品第一次海外亮相，該館館長庫里南博士（Dr. Nicholas Cullinan ）形容展覽為「一生僅有一次遇上的機會！」。展出的名人肖像從莎士比亞、牛頓、英國女王到紅髮艾德等，跨越了500 年，可以一次飽覽這些改變英國、影響世界的百位人物臉孔。
▲知名建築師札哈．哈蒂勾勒的線稿肖像，運用電腦軟體以千變萬化的色彩組合展現哈蒂樣貌，藉此向這位數理出身的「曲線女王」致敬（圖／奇美博物館提供） 打破以時間年代陳列作品的傳統方式，透過6 大主題帶領觀者深入淺出地感受肖像人物的影響力與情感層面，讓不同時代卻能彼此呼應的人物跳脫時空比鄰相遇，進而帶給觀者更多感動與反思空間。 此次展出的肖像作品共有89 件，包括英國國家肖像藝廊75 件、奇美館方作品14 件；類型以畫作為主，涵蓋攝影、雕塑與多媒體等。6大主題包括自畫像、名氣與聲望、身分與認同、愛與失落、權力與力量、開創與革新。英國國家肖像藝廊表示，希望能夠拋開傳統以時間軸陳列肖像的方式，鼓勵民眾跟隨不同主題、跨時空與作品進行對話。 ▲WWW全球資訊網發明人提姆．伯納斯－李，其肖像傳遞平凡電腦工程師的姿態（圖／記者林怡孜攝，2022,08,26） 展場也規劃一個互動區，邀請民眾化身藝術家進行肖像創作，完成的作品可以展示在迷你肖像藝廊，形成展覽的另一道風景。此外，展覽最後，特別展出奇美博物館創辦人許文龍先生的自塑像，彷彿他親自跟大家道謝，謝謝大眾的參與讓博物館有了生命，更在奇美博物館成立30 週年的特別時刻，一起見證「民眾不用出國就能在台灣看見世界」的初衷。 奇美博物館館長許家彰表示，本展是奇美博物館慶祝30 週年的特別獻禮，為了引進世界一流的展覽，過程中遇到許多挑戰，除了疫情干擾外，由於此次多為英國國寶級藏品，展覽費用更創下開館以來的最高紀錄，館方也尋找理念相同的伙伴協助合作，十分感謝文化部的促成，以及臺灣銀行、友達光電、華南銀行、中華航空、奇美實業等單位的支持，透過大家一起努力，最終讓展覽順利登場。許家彰邀請民眾前來感受英國名人的不凡身影，進而看見人類的普世價值與精神。 「時代的臉孔」展期將自8/27 至2023 年2/28 止，為讓民眾深入了解作品背後的名人故事，本展提供語音導覽與專人定時導覽服務特展相關訊息請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org 。