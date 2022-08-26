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6天輔選台中2次　蔡英文暗諷盧團隊：地方要有執行力

▲蔡英文盛讚蔡其昌有高執行力，是最有能力帶動未來台中發展的候選人。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.26）
▲蔡英文盛讚蔡其昌有高執行力，是最有能力帶動未來台中發展的候選人。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.26）

記者顏幸如／台中、彰化報導

2022-08-26 18:10:49

繼上星期六為台中市長參選人蔡其昌輔選，總統蔡英文今（26日）再度南下。她感謝台灣人民有高素質、同心對抗疫情、面對中共文攻武嚇沈靜自制，讓國際刮目相看。蔡英文盛讚蔡其昌是最有能力帶動台中未來發展的候選人，並意有所指的說，立委辛苦從中央爭取預算回來，若地方政府沒有執行效率，也是做白工。

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蔡英文在民進黨立委何欣純、蔡其昌陪同下，到台中大里振坤宮參拜。她表示這屆總統選舉她在大里區開出漂亮得票率，但當選後面對疫情考驗，很開心現在可以來謝票。蔡其昌則打趣說，疫情期間自己來振坤宮3次，上次請示媽祖，若自己獲總統徵召，媽祖婆覺得會不會當選？「感覺媽祖婆眼睛瞇了瞇，我就和阿純商量，讓總統自己來拜，看媽祖婆眼睛有沒有再瞇。」

▲蔡英文下午參拜台中大里振坤宮，6天到台中輔選蔡其昌2次。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.26）
▲蔡英文下午參拜台中大里振坤宮，6天到台中輔選蔡其昌2次。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.26）
蔡英文說，台灣歷經好幾波疫情，政府小心處理、人民全力配合防疫，穩穩的度過考驗，「很多國家感到好奇，我說，這個國家雖有很多困難，但台灣人的公民素質好，政府打拚做、人民很團結，這很重要。」她說，這段時間對岸的文攻武嚇，國際社會都感受到了，但台灣人很冷靜，面對挑釁可以克制住、盱衡整體情勢的發展，「最重要的，我們要謝謝國軍辛苦的保護國家。」

蔡其昌致詞時表示，自己若能當選，不僅繼續補助65歲以上老人健保費、學童營養午餐完全免費，更要在大里推動捷運，4年內讓大屯環線完成核定。他說，自己不只說給鄉親聽、更是說給總統聽，「台中已經4年沒有大建設，拜託總統全力相挺、讓台中的未來越來越好。」

蔡英文接著說，何欣純、蔡其昌是全國得票率最高的兩位立委，兩人辛苦從中央爭取預算回來，但執行單位是地方政府，「如果沒有執行效率，也是白爭取」。她稱讚蔡其昌的政見照顧了老人與孩子，未來台中可望變成福利最好的城市，而他的高執行力，也是最有能力帶動台中未來發展的市長。

▲台中市泛綠營7位前後任立委，齊聚選委會為民進黨市長參選人蔡其昌領表。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.26）
▲台中市泛綠營7位前後任立委，齊聚選委會為民進黨市長參選人蔡其昌領表。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.26）
今早綠營台中市7位前後任立委，齊聚選委會為蔡其昌領表，號稱「史上最高規格團隊」；下午總統蔡英文陪蔡其昌拜訪宮廟，晚上將到競選總部進行幹部授證。一連串的造勢活動，稍早媒體問蔡其昌，總統1週內2度到台中力挺，是否因為對手盧秀燕太強？

蔡其昌回：「不管強或不強，我們都不會去輕忽對手。」他指蔡英文有行程的考量與佈局，「未來不只總統將時常來台中，副總統賴清德、很多好朋友都會來給台中加油，我們非常有信心翻轉台中。」

▲蘇貞昌上午在彰化受訪時，發表對台南雙警殉職案的看法，強調「應該檢討就要檢討，應該修法就要修法」。（圖／行政院中部辦公室提供，2022.08.26）
▲蘇貞昌上午在彰化受訪時，發表對台南雙警殉職案的看法，強調「應該檢討就要檢討，應該修法就要修法」。（圖／行政院中部辦公室提供，2022.08.26）
台南殉職員警凃明誠家屬怒指法務部、矯正署欺上瞞下，砲轟廢死團體應該要「下18層地獄」。蔡英文離開時，媒體喊聲問她看法，但未獲回應。上午行政院長蘇貞昌到彰化出席「TNCAP實驗室落成啟用暨檢測能量展示」，受訪時曾表示，警察執行勤務就是行使國家公權力，對於相關警械的使用、追訴通緝的公告、外役監條例等，「應該檢討就要檢討，應該修法就要修法」。政府以國家公權力支持警察勤務，希望全國同胞做警察後盾。

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