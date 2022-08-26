6天輔選台中2次　蔡英文暗諷盧團隊：地方要有執行力

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蔡英文說，台灣歷經好幾波疫情，政府小心處理、人民全力配合防疫，穩穩的度過考驗，「很多國家感到好奇，我說，這個國家雖有很多困難，但台灣人的公民素質好，政府打拚做、人民很團結，這很重要。」她說，這段時間對岸的文攻武嚇，國際社會都感受到了，但台灣人很冷靜，面對挑釁可以克制住、盱衡整體情勢的發展，「最重要的，我們要謝謝國軍辛苦的保護國家。」
蔡其昌致詞時表示，自己若能當選，不僅繼續補助65歲以上老人健保費、學童營養午餐完全免費，更要在大里推動捷運，4年內讓大屯環線完成核定。他說，自己不只說給鄉親聽、更是說給總統聽，「台中已經4年沒有大建設，拜託總統全力相挺、讓台中的未來越來越好。」
蔡英文接著說，何欣純、蔡其昌是全國得票率最高的兩位立委，兩人辛苦從中央爭取預算回來，但執行單位是地方政府，「如果沒有執行效率，也是白爭取」。她稱讚蔡其昌的政見照顧了老人與孩子，未來台中可望變成福利最好的城市，而他的高執行力，也是最有能力帶動台中未來發展的市長。
今早綠營台中市7位前後任立委，齊聚選委會為蔡其昌領表，號稱「史上最高規格團隊」；下午總統蔡英文陪蔡其昌拜訪宮廟，晚上將到競選總部進行幹部授證。一連串的造勢活動，稍早媒體問蔡其昌，總統1週內2度到台中力挺，是否因為對手盧秀燕太強？
蔡其昌回：「不管強或不強，我們都不會去輕忽對手。」他指蔡英文有行程的考量與佈局，「未來不只總統將時常來台中，副總統賴清德、很多好朋友都會來給台中加油，我們非常有信心翻轉台中。」
台南殉職員警凃明誠家屬怒指法務部、矯正署欺上瞞下，砲轟廢死團體應該要「下18層地獄」。蔡英文離開時，媒體喊聲問她看法，但未獲回應。上午行政院長蘇貞昌到彰化出席「TNCAP實驗室落成啟用暨檢測能量展示」，受訪時曾表示，警察執行勤務就是行使國家公權力，對於相關警械的使用、追訴通緝的公告、外役監條例等，「應該檢討就要檢討，應該修法就要修法」。政府以國家公權力支持警察勤務，希望全國同胞做警察後盾。