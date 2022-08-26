鶯歌陶瓷「產地開放」　蘇巧慧盼職人出頭、人才永續

台灣設計研究院與經濟部工業局自 2019 年醞釀發起「T22 設計振興地方產業計畫」，以「陶瓷重鎮」新北市鶯歌區作為計畫第一棒，今年更由鶯歌產地繼承者們聯手策劃「鶯歌產地開放日 Yinggooo」，於8月26日至28日盛大展開活動。鶯歌在地立委蘇巧慧今（26）日出席開幕式時表示，希望可以透過「產地開放日」開啟第一步，讓鶯歌未來不只是陶藝之都，而是可以變成工藝觀光城，各式各樣的手作職人都可以在這個城市被看見。
「鶯歌產地開放日 Yinggooo」今日舉行開幕式，在地立委蘇巧慧與新北市議員廖宜琨到場給予支持。鶯歌開放日工作小組表示，鶯歌是陶瓷製造業的工廠聚落，過往卻不曾呈現工廠內24小時持續打漿、脫模、修坯、施釉、貼花、量產等過程，將會在此次的產地開放日公開，除了讓遊客們見識陶瓷產業的全貌，更希望藉此吸引對陶瓷產業有興趣的新血加入。
蘇巧慧表示，希望可以透過產地開放日開啟第一步，讓鶯歌未來不只是陶藝之都，而是可以變成工藝觀光城，各式各樣的手作職人都可以在這個城市被看見。
蘇巧慧更指出，其實「產地開放日」的活動，結合108課綱就可以變成學生們探索職涯的最佳機會，是一個在地產業向下紮根的培養皿。
開幕式中，鶯歌在地的國中小校長也到場參與，建國國小的校長代表發言時也贊同蘇巧慧的建議，提到現在鶯歌的學校從國小到高中幾乎都有陶藝相關的課程，但是要如何將每所學校的特色帶入課程中，並且讓陶瓷產業有源源不絕的生力軍，是未來可以努力的方向。
新北市副市長劉和然、經濟部中小企業處副處長陳秘順致詞時也不約而同提到希望透過鶯歌產地開放日讓這座城市注入活水，帶來觀光與產業傳承的活力。
鶯歌開放日工作小組表示，未來的鶯歌將不再只有陶瓷，而是提升了生活方方面面的需求。從單純工廠生產轉為深度旅遊的休憩首選，希望可以擺脫緊閉工廠大門、埋頭苦幹的傳統產業形象，吸引新一代民眾的目光，帶給鶯歌陶瓷產業新生的氣息。