南市府產業投資標的供需媒合平台 公私協力活絡產業脈動

南市府為吸引廠商進駐、鼓勵台商回流投資台南，讓台商與國際廠商根留台南，協助解決五缺之產業用地不足問題，並促進轄區未強化土地有效釋出及活化利用，今年特委由中華民國不動產經紀人聯合總會規劃執行，建置「產業投資標的供需媒合平台」系統。台南市府今(26)日舉辦政策說明會，向廠商說明該平台如何運作，協助廠商快速尋得產業用地，市長黃偉哲親自出席說明會，期許透過公私協力方式，結合民間各不動產經紀人公會優良專業能力之團隊人力協力參與，最大化協助提供產業用地供需雙方媒合相關支援服務。

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▲台南市長黃偉哲表示，土地有限，但民力無窮，只要公私協力，就能帶動產業活絡（圖／記者林怡孜攝，2022,08,26）

黃偉哲表示，各界經常提到的五缺，其中一缺就是土地。雖然土地有限，但是民力無窮，台南市建置這個供需媒合平台，就是要讓供需雙方能夠在最快的時間取得最適合的產業用地，避免土地閒置，也活絡產業的發展，希望透過這個平台，能夠確實貫徹地盡其利，讓台南市的產業更上一層樓。

經發局長陳凱凌表示，透過聯合總會鏈結南市11個不動產相關產業公、協、職業工會等民間團體的物力及人力，擴大服務投資廠商用地需求，藉由公開、迅速回應之產業投資標的供需媒合平台，並清查南市報編產業園區之未強化土地，提供服務顧問諮詢專業能力等手段，滿足投資人用地決策資訊不足之困擾，以增加廠商投資意願，創造高品質的就業機會。

台南市經發局表示，透過公私合作服務模式及「產業投資標的供需媒合平台」建置，作為產業用地供需的實體交流平台，讓各工業區未強化用地的供給，能夠與投資廠商需求對接，有效降低投資廠商尋地時間與成本，吸引廠商快速投資進駐、創造台南就業機會，並帶動產業發展。