王少偉變身啦啦隊女神毫無違和 朵拉自嘲是「2D版林襄」
節目《綜藝3國智》本週六（8月27日）王少偉、朵拉及徐謀俊到職棒樂天桃猿隊，加入成為啦啦隊「樂天女孩」的一員，樂天女孩副舞蹈總監小凡帶領3人，手把手傳授應援舞步。其中王少偉不愧是經過多年唱跳表演的洗鍊，不管現場是哪支應援舞步，都能輕鬆跟上，臉上也不忘時時掛著專業的燦笑，小凡則稱讚他：「寶刀未老，全場都Hold的住，表情管理也做得很到位。」
朵拉以可愛的公主頭造型現身，舞姿也漸入佳境，加上甜美的外型，吸引許多球迷拿著專業攝影機對著她猛拍，王少偉也大讚：「朵拉好厲害！跳到後面她已經融入啦啦隊裡了。」朵拉打趣表示自己是拿著隊員林襄的照片，請造型師照著打理髮型，她謙虛自嘲：「我是2D版林襄，因為長的比較平面。」好不容易跳完一個半場，3人已經滿身大汗，臉部肌肉也因為一直保持笑容，差點抽筋。
王少偉表示：「我的半條命結束了！對啦啦隊員致上最高的敬意，我才跳半場，但球衣應該可以擠出2公升的汗吧！」徐謀俊戴著假髮，塗上超深腮紅，以驚人樣貌為球隊加油，他透露前一個月有來看球，但這次感受完全不一樣，也為自己啦啦隊處女秀打了50分，他以無辜的表情說：「因為我都沒有跟到拍子！」