文大新校長出爐！研發長王子奇出任、獲董事會充分授權

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教團日前批評私校校長遴選打假球、缺乏民主精神，遴選委員會組成由董事會一手決定，師生幾乎沒有機會參與校長遴選，不少學校是由董事會內定好人選後，再跑遴選程序，這種制度選出的校長容易成為聽命董事會的傀儡，沒有專業治校空間。
文大董事會表示，此次校長遴選均依照大學法、私校法及等法規辦理，除依法公告相關期程，並修訂「中國文化大學校長遴選辦法」，打破傳統、組成更具代表性的校長遴選委員會。亦即，遴選委員除既有的董事代表、校內學術代表、校外公正人士代表，並首度新增校友總會及教職員票選代表，其成員組成較大多數私校更為多元也更具代表性，以期廣納28萬校友及師生民意。
文大表示，文大共11位董事，今天出席9位，其中1人請假、1人迴避。遴選委員會日前遴選出2位侯選人送文大董事會董事圈選，文大董事會於今天下午進行第二階段圈選，聽取2位侯選人簡報並進行詢答，最終王子奇獲9位出席董事一致同意、獲選為文大第9任校長。依大學法規定，仍須報請教育部核准聘任後始能生效。
文大董事會表示，新任校長王子奇，文大化學工程學系學、碩士，台大化學工程學系博士，現任文大化材系專任教授兼系所主任、文大研發長等職，學經歷俱優。此次文大校長遴選經歷遴選委會員遴選及董事會圈選兩階段，王子奇不僅獲得多數遴選委員青睞，今天更獲得出席9位董事全數支持；未來董事會將充分授權，作為新任校長治理學校、改革校務、帶領文大勇於面對少子化海嘯挑戰的最堅實後盾。
面對少子化海嘯衝擊對私校帶來的嚴峻挑戰，文大董事會表示，未來除基於「財團法人中國文化大學捐助章程」規定的董事會權責，對學校預、決算，以及校務、計畫、重要規章進行必要之審議與監督外，將充分授權新任校長進行校務必要改革，董事會也期許新任校長勇於承擔、積極任事、維護校園和諧並保障全體教職員工生權益，為文大邁向下一個60年奠基。