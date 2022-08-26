南市綠營3市議員參選人呼籲支持者力挺永康區提名3席

▲(右起）立委郭國文、民進黨永康區市議員參選人黃肇輝、陳秋萍、朱正軒齊呼，拒絕脫黨參選人，確保永康3席全上（圖／記者林怡孜攝，2022,08,26）

下週即將進入大選候選人登記時程，獲民進黨正式提名之永康區市議員參選人陳秋萍、朱正軒、黄肇輝 3 人今 (26) 日舉行記者會，聯合呼籲初選未過的陳世霖切勿脫黨參選，民進黨支持者應拒絕脫黨參選者，確保民進黨拿回永康 3 席席次，盼陳世霖知所進退。

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黄肇輝表示，今年 4 月初選過後，陳世霖曾發表聲明表示不會脫黨參選。然而後來卻動作頻頻，在各活動行程中穿著競選背心拜票、懸掛新的競選看板。市黨部也證實陳世霖昨日已退黨，更加顯示下週將會違背諾言脫黨參選。黃肇輝要問陳世霖是否知道誠信二字怎麼寫？且是否把民進黨當成利用的工具？希望陳世霖深思後再決定是否登記。

朱正軒表示，黨內初選規則早已明訂，陳世霖先生認同競爭規則且參與初選。而在初選期間，也是盡力為自己拉票，包含告訴陳秋萍的支持者說她有婦女保障，所以可以轉支持他；遇到支持朱正軒和黄肇輝的支持者，就說他們有加權，可以轉支持他。然而民調結果，就是無法獲得提名，所以應該要尊重初選結果，否則便是親痛仇快，讓許多民主進步黨的支持者與愛護台灣這片土地的市民鄉親，深感痛心。

連任多屆議員的陳秋萍表示，政黨不可以因為選戰而無端興師問罪，選將也不可以在惱怒情緒下做出不理性抉擇；對政黨有利才行動，對政黨執政延續有礙則應停止。黨與選將都能審時度勢，知己知彼的在選戰中善於採用靈活機動的戰術，不受感情支配，不盲目行動，這樣自然能打贏這場選戰。故希望曾為黨員的陳世霖同志能以大局為念。

立委郭國文今日也受邀參加記者會，郭國文表示，陳世霖以民進黨員身份參加了 2 次初選以及 1 次大選，相當清楚黨內機制。永康民進黨 3 席是他過去跟陳秋萍、立委林宜瑾努力下的基礎，但上一屆原提名 3 席後來多徵召陳世霖 1 席，選舉結果掉了 2 席就證明是失策的。所以為確保這次 3 席全上，還是希望民進黨支持者全力支持黨提名的候選人。