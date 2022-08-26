南市綠營3市議員參選人呼籲支持者力挺永康區提名3席

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黄肇輝表示，今年4月初選過後，陳世霖曾發表聲明表示不會脫黨參選。然而後來卻動作頻頻，在各活動行程中穿著競選背心拜票、懸掛新的競選看板。市黨部也證實陳世霖昨日已退黨，更加顯示下週將會違背諾言脫黨參選。黃肇輝要問陳世霖是否知道誠信二字怎麼寫？且是否把民進黨當成利用的工具？希望陳世霖深思後再決定是否登記。
朱正軒表示，黨內初選規則早已明訂，陳世霖先生認同競爭規則且參與初選。而在初選期間，也是盡力為自己拉票，包含告訴陳秋萍的支持者說她有婦女保障，所以可以轉支持他；遇到支持朱正軒和黄肇輝的支持者，就說他們有加權，可以轉支持他。然而民調結果，就是無法獲得提名，所以應該要尊重初選結果，否則便是親痛仇快，讓許多民主進步黨的支持者與愛護台灣這片土地的市民鄉親，深感痛心。
連任多屆議員的陳秋萍表示，政黨不可以因為選戰而無端興師問罪，選將也不可以在惱怒情緒下做出不理性抉擇；對政黨有利才行動，對政黨執政延續有礙則應停止。黨與選將都能審時度勢，知己知彼的在選戰中善於採用靈活機動的戰術，不受感情支配，不盲目行動，這樣自然能打贏這場選戰。故希望曾為黨員的陳世霖同志能以大局為念。
立委郭國文今日也受邀參加記者會，郭國文表示，陳世霖以民進黨員身份參加了2次初選以及1次大選，相當清楚黨內機制。永康民進黨3席是他過去跟陳秋萍、立委林宜瑾努力下的基礎，但上一屆原提名3席後來多徵召陳世霖1席，選舉結果掉了2席就證明是失策的。所以為確保這次3席全上，還是希望民進黨支持者全力支持黨提名的候選人。
永康區3位提名候選人都表示，陳世霖昨天之前都仍是民進黨員，希望能夠尊重民進黨多年來建立的提名機制，勿以個人考量來違紀脫黨參選，傷害民進黨的團結。若真的還是登記參選，也呼籲民進黨的支持者要認清，拒絕脫黨參選者，並勿重蹈覆轍，必須確保民進黨在永康能拿回3席議員席次。