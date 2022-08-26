倒數20天生產寶寶突心跳驟停 朴詩恩三度流產仍不放棄
韓國女演員朴詩恩在韓劇《步步驚心：麗》中飾演「解氏夫人」一角，而打響在台灣的知名度。今年42歲的她，與同樣是演員的老公陳泰賢，在戲劇《南瓜花純情》裡結緣，兩人於2015年結婚，7年來婚姻一直穩定甜蜜，今年3月夫妻倆開心宣佈懷孕的消息，不料卻在生產前20天，寶寶突然心臟驟停離開了他們。朴詩恩經歷三次懷孕、三次流產，沈寂10天後首度勇敢發聲：「我們都決定不放棄。」
目前小孩葬禮已經圓滿落幕，朴詩恩正在調養身體中，她坦言，事情發生的太突然，過去這10天就像是做夢一般，自己還沒來得及做好心理準備，她看著一樣難過的丈夫陳泰賢，努力打起精神照顧她，心裡感到非常不捨。現在夫妻倆相互安慰，陪伴著彼此一起康復，朴詩恩表示：「我們（夫妻倆）都不會放棄，泰恩（寶寶名）會再回來的！」朴詩恩堅強的重新站起來，努力爭取第四次懷孕的機會，也令粉絲相當心疼。
面對失去孩子的傷痛，朴詩恩表示：「雖然會花一點時間，但我相信努力生活下去，總是會恢復的。」她也向無緣的寶寶說：「這9個月是讓人很感恩的日子，感謝這段時間陪著我的泰恩，現在去到更好的地方，我相信你會幸福的。」最後朴詩恩也向廣大的粉絲及好友致謝，表示那些溫暖的安慰和支持，都是無法用言語來表達謝意的，也希望親朋好友們在看到她時，能笑著打招呼，這些對她和丈夫來說都是極大的力量。