捷運施工損鄰市民陳情 林佳龍：市長應急民所急苦民所苦
民進黨新北市長參選人林佳龍今（26）日前往中和碧河宮參拜，居民代表當場向林佳龍陳情，表示鄰近捷運萬大線開工至今已有8年之久，加上工期延宕以及施工導致的鄰損問題，期盼市府能重視相關問題，林佳龍也回應表示，新北市民的事就是市長的事，應「急民所急、苦民所苦」積極處理，並彌補附近居民損失。
林佳龍以台中捷運施工經驗分享，表示影響車道、交通的圍籬都可以思考縮小、協調，過去台中市長任內就以「共同管溝」處理、並成立協調中心「馬上辦」，讓市民享受交通便利，對於周邊居民的損失、沿途商家的生意受影響，也應有回饋機制，思考給予商家減免、並彌補在地民眾。
針對新北市長侯友宜在臉書貼出改變的勇氣第二部，談河川治理與成績，林佳龍表示，治理河川是決心和執行力、找方法，「事實上不需要太大的勇氣」，而且要進行全流域的治理，不能只做半套、做表面工程，願意和侯友宜分享過去在台中治理綠川、柳川等河川的整治經驗，包括「不淹水、要有乾淨水、不缺水、親近水」等治水四面向，侯市長花了很大的勇氣才做了小小的改變，強調應有大格局來做河川治理、都市計畫，新北需要大翻新，自己有治理經驗，並且已準備全套主張。