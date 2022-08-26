高溫直擊中國！乾旱釀缺水危機　全球供應鏈恐再受衝擊

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根據聯合國經濟和社會事務部的標準，當一個地區每年的供水量跌破500立方公尺時，就是陷入「水資源絕對稀缺」。而2020年的統計資料顯示，華北平原居民每年每人僅能分到253立方公尺的水資源，北京、上海、天津等大城市的情況也相去不遠。
根據中國政府的調查指出，中國水資源有很大比例不適合人類使用，即使近年來進行水質改善，中國的地表水仍有19%的水資源不適合人類飲用、7%不適合任何用途；地下水更有30%不適合飲用、16％不適合任何用途，且可能會因農業和工業的化學污染，導致無法使用的比例繼續增加。
柯林斯與瑞迪指出，雖然目前中國的旱災災情主要在出現在南部地區，但北部超抽地下水問題一直是中國水資源的危機核心。長江以北的廣大地帶聚集了超過10億人口，但這個區域的湖泊、河流與地下水的存量卻在過去15年持續下降。中國國北部部分地區的地下水位以每年1公尺的速度下降，除了地下水存量快速減少，甚至造成地下蓄水層出現崩塌，使得地面塌陷、地下水位也難再恢復。
中國政府在2003年啟動了南水北調工程，後續也開始進行人工造雨項目，即使每年對水資源的投資超過1000億美元，但河北一帶的地下水仍在大規模枯竭，有學者預測，到了2030年可能將會入不敷出。
乾旱容易引發飢荒與動亂，因此中國政府過去都將提高糧食產量、確保糧食供應視為重點施政項目。但隨著美中之間的戰略競爭日益激烈，糧食安全問題也變得更加重要。中國糧食自給率長年維持在8成左右，功歸於地下水所扮演的重要角色。但是華北地下水抽取速度遠遠超過自然界補水的腳步。若得不到充足的地下水支援，使得華北糧倉以及南方水稻產量減產，中國就得在國際市場大肆購買糧食，將會讓糧食價格飆升，對國際市場造成莫大衝擊。
除此之外，水力發電是中國近年來最大清潔能源來源，但中國有將近90%的電力供應，包括燃煤、核能等發電方式，也高度仰賴水資源。當中國的整體水資源出現不足，包括農業與民生用水將會排擠發電廠的用水需求，電廠的供電能力勢必會受到影響。
由於中國電力消費有65%屬於工業用電，若中國發生缺電，不僅是民生用電，而是會對全球供應鏈造成衝擊，就如同2021年中國遭遇大規模停電限電時的狀況相同。由於中國是鋁、鉛、錳、鎂、鋅與許多稀土金屬的最大生產國，即便只是一個區域的停電限電也可能影響全球市場。
目前中國缺水限電的現象，以四川受害最深，因為當地超過75%的電力來自水力發電廠，這個內陸省份又剛好是這波旱情的重災區，再加上高溫使得四川的電力需求激增，旱災又讓長江沿岸的水力發電量減少了一半，若在酷暑天氣持續限電，成都工業區設廠的富士康、福斯與豐田汽車、以及特斯拉的零件供應商，也都只能宣布減產。
柯林斯與瑞迪指出，中國缺水問題不僅是對中國的農業與工業造成影響，甚至會導致全球性的糧食與工業原料短缺，規模將遠遠超過新冠疫情與烏克蘭戰爭所帶來的傷害。因此各國政府更應該立刻行動，讓全球市場為中國長期的水資源危機做好準備。