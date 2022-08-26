中壽拖累！開發金上半年淨值蒸發逾千億　總座：短期現象

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中壽總經理黃淑芬說，今年上半年受俄烏、疫情跟通膨升息及經濟衰退疑慮，造成市場波動修正，資本評價也因此減少，中壽6月底淨值為891億元，7月已回升到超過千億元，上半年稅後淨利135億元，每股2.75元仍是史上第二高。
在資產配置上，中壽的國內股票部位有1515億元，占整體投資比重7%，低於去年底的1942億元及9%。國外債券則從1兆2967億元提高到1兆4212億元，比重從59.9%提高到65.6%。國內債券ETF為2485億元，占比為11.5%。中壽上半年投資報酬率達4.79%，負債成本2.98%在大型壽險中最低，利差益持續擴大。
對於市場關心中壽未實現損失是否影響明年股利政策？開發金總經理龐德明表示，由於今年金融市場波動較大，各大型金融機構都受到影響，現在談明年股利政策言之過早，還是要看董事會決議、市場表現及主管機關是否核准，目前先看接下來3、4個月市場的變化情況。
此外，龐德明也強調，中壽淨值比下滑是整個產業的問題，如果接軌IFRS17後挑戰就會減輕，他還說，這是短期現象，對金融機構來說，在投資部位上一樣會採比較長期穩定政策。至於如何解決此問題及雙重槓桿比高出130%的問題？他表示，這是一個短期問題，不會有急著增資的壓力，加上日前股東會已核准25億股的增資額度將會伺機布局，只是目前暫無增資打算。
至於旗下子公司凱基銀行今年上半年稅後淨利為新台幣28.8億，在利息收入的帶動下，年成長達27%，並持續優化放款組合，淨利息收益率也提升至1.43%。凱基證券上半年稅後淨利為21.4億，在股權與債券承銷業務維持領先地位。中華開發資本因資本市場震盪造成未實現評價損失，上半年淨損為15.8億，但預期下半年可望重啟獲利動能。