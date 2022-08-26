放緩步調！艾怡良領略生活優雅　保留餘裕給追求完美的心

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2008 年艾怡良參加超級偶像踢館賽，驚鴻一瞥就寫下紀錄，後來更過關斬將成為第五屆冠軍，那年的她還是大學生。儘管個性謹慎，卻從未畏懼用歌聲讓大家聽見自己的聲音。後來的她沒有繼續唱歌，選擇如常人畢業、面試，成為上班族，在日復一日的工作日常裡試圖證明自己的價值。直到累進的挫折消磨光自信，好強的她才終於面對現實，轉身出走，結束過往 20 年的安分。
艾怡良以獨特的靈魂嗓音闖入台灣流行樂壇，起初並未大鳴大放，卻安靜地佔據每個人歌單裡的一角。 2017 年她以專輯《說 艾怡良》獲金曲獎最佳國語女歌手； 2019 年再以〈Forever Young〉獲最佳作曲人獎，創作與演唱實力皆獲得證明。 2021 年首部電影《我沒有談的那場戀愛》讓她入圍金馬獎最佳新演員，並以傳唱度極高的主題曲〈我這個人〉拿下最佳原創電影歌曲。
好強是為了證明自己可以
「小時候的我就是乖，發誓要當老師最愛的學生。」
艾怡良說話時有一種誠懇，她總是仔細地看著對方的眼睛，確保表達的內容都有被對方接收。然而當她說起兒時渴望認同的過往，卻又笑著說自己是「俗仔」， 一直很怕別人的否定。
因為母親的支持，學齡前的艾怡良就開始學畫畫、彈鋼琴，倒也沒有非要成為什麼，母親甚至叮囑老師不要逼她學樂理、考檢定，快樂學習就好。而艾怡良也真的玩得快樂無比，不喜歡的琴譜甚至自主拒練。直到國中，她才發現任性的練習無法帶她進入音樂班，只好中途轉彎補習術科，硬生生考進師大附中美術班。想不到，這正是養成她自由靈魂的起點。
美術班的率性與自在帶給艾怡良無比的快樂，衣服總是東一塊油彩、西一坨顏料，髒兮兮的她卻彷彿找到生命的歸屬，用力嘗試喜歡的事物，也在此時開始玩樂團、唱歌，也在此遇見人生的兩大貴人：左光平與陳珊妮。 16 歲的她參加校內歌唱比賽一鳴驚人，評審陳珊妮直接給了滿分肯定，讓艾怡良奪下第一名；左光平則成為她後來的經紀人。
試過了才能跟隨心裡的聲音
大學時的艾怡良參加超級偶像，過關斬將獲得冠軍，她卻沒有立刻踏入演藝圈，反而回到校園，成為每天正裝、努力鍛鍊提案能力，對職場和未來充滿企圖心的女孩。電影《我沒有談的那場戀愛》中，艾怡良飾演的女強人郭勤勤，總是一號表情沉浸在工作裡，套裝包覆的身體透著冰冷，自然的演技讓她一舉入圍多個最佳新演員。而現實中的艾怡良，還真的曾在畢業後進入公關公司，也讓從小到大都好強的她，在這裡碰上人生第一個滑鐵盧。
小型公關公司裡，一人最少分飾三角，還要處理表格、控期程、擔任溝通協調的橋樑。艾怡良囚禁在上班族身體裡，痛苦無比，「那時公關公司辦活動，我都很羨慕上台表演的藝人，而我卻是要負責聯絡他們的人。」她苦笑說，那時的自己不快樂，也搞砸很多事。直到某天早上公車通勤，腳下的車體振頻喚起了艾怡良過往玩團的記憶，她想起跑場地試音時的音響震動，還有那個在舞台上快樂唱歌的自己，突然就想開了。她義無反顧放下上班族的執念，轉身成為全職的自由音樂人。
後來的成果大家都看到了，上班族是艾怡良不擅長的事情，她試過了、也確認了。重拾時間的自由，讓她孕育出無數精采的創作，透過音樂與專輯的製作，感動更多人，也終於建立了自我價值。「我認為自由必須建立在，你真的有一顆追求完美的心。」自嘲膽怯的她從來不設規矩、不勉強他人，但她始終相信，若不是本性有著追求完美的堅持，也無法成為今天的艾怡良。
你是什麼樣的人 就會寫出什麼樣子的作品
艾怡良的歌裡有她的生活、感情與人生遭遇，不只是旋律撩動心弦，歌詞更是寫進人心。20 歲的她讀到石黑一雄《別讓我走》，感同身受文字裡的絕望、以及絕望中的希望，讀完後她哭了一個禮拜，石黑一雄從此成為最愛的作家，寫詞的時候拿來取材。「他總能在一片晦澀的文字中，帶來一股暖意。這也是我寫詞時希望能傳達的能量。」艾怡良想了想又說，「我講話也不是很直接，這種表達方式讓我很舒服，寫進歌裡唱出來，也讓我感覺自在。」
個性使然，追求完美的艾怡良創作量不算豐沛，專輯以兩年一張的頻率，完整收錄每個階段的人生故事與情感。身為土生土長的台北人，她的生活就來自周遭的一切，「我不太擅長虛構，感情是我唯一能描寫的事情，因此我的歌只能誠實。」
唱歌時，艾怡良會給自己一個氛圍，想像主角當下所處的燈光、場景，與穿著的服裝和情緒，〈我多想變成她〉歌詞第一句「燈光在說話 誰會那麼傻」建構自她腦中的畫面，取材一場昏暗燈光下的分手。每唱一次，就在她腦中輪播一回，「所以我有一陣子很怕寫詞，根本就是在翻舊帳。」她笑說，自己不擅長記憶重要的大事，偏偏忘不掉那些瑣碎的小細節。種種細節堆疊成創作裡的細膩層次，是她總能唱進聽眾心底的關鍵。
直視內心的恐懼才能蛻變
一如小時候的她，入行多年的艾怡良依然很用力。嬌小的身軀裝著巨大的靈魂，想被聽見、想被看見，想讓大家知道艾怡良可以。
她也有冒牌症候群，總是害怕別人的批評與眼光。儘管接連獲得獎項肯定，卻總是擔心自己不夠好、不配舞台，更一度太過低潮，一個人前往巴賽隆納三個禮拜。訂好機票住宿，她一個人飛往異鄉，出發前的逞強在旅館裡碎成滿腔恐懼，狠狠睡了一天一夜，在深沉的休息裡正視自己的恐慌，「對，我就是害怕一個人，我承認我是。」
誠實以對之後，艾怡良醒在隔天一早的陽光明媚。一個人跨出飯店沿著海岸開始慢跑，聽著音樂、觀察人群，她就這樣開啟往後三週的一個人旅行。西班牙給了她滿滿的能量，她終於有機會嘗試活成自己喜歡的模樣，一路待到擁有自己熟悉的早餐店、能隨口與陌生人聊幾句家常，也可以坐在街頭聽吉他手演奏一晚，一個人感動落淚。後來幾年，她總在低潮時想起當時的自己，以及旅途中遇上的藝術家。「是巴賽隆納告訴我，藝術不是那麼侷限的事情。」好學生艾怡良在巴賽隆納正式消失，她終於能重新決定自己要成為什麼樣的人；也用這個嶄新的心態，重新面對往後的創作人生。
保留餘裕 優雅面對接下來的人生
即將在高雄流行音樂中心展開第二場大型售票演唱會的艾怡良，結束首場北流演唱會不過一年，當時的刺激與顫慄都還記憶猶新。當時她不但首度挑戰跳舞，也成功帶動現場的氣氛，讓全體沉浸在音樂的喜悅裡。「她只要第一秒沒有拒絕，後面就會說服自己去完成。」左光平慧黠地笑說，只要在範圍內，艾怡良都不會拒絕去嘗試，接下來的高雄場也有大量的驚喜要帶給歌迷。
「與其說是作曲，不如說是被音符形容的生命經驗。」艾怡良在今年金曲獎後公佈了手中緊抓的感言紙條，她用生命經驗創造的歌曲，給了無數如她一般經歷恐慌的人一塊浮木，在她的歌聲裡，躁動的靈魂都能獲得短暫的安定。而過去那個活得很滿，什麼都要學到極致，健身練成筋肉人、還準備考皮拉提斯證照，總是很忙很餓很累，什麼都要做到150分的艾怡良，終於在疫情期間緩了下來。
失控的疫情帶來艾怡良職涯的恐慌，卻也在封閉的兩年裡與自己和解，如今的她學會領略生活的優雅，也能昂首闊步用力做到110分。然後，保留10分的餘裕，讓大家看見，全新的艾怡良依舊滿分，還多了一股優雅的餘裕。