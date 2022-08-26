巷仔內／到處打卡沒論述！陳時中爭年輕、婦女票反迷失

我是廣告 請繼續往下閱讀
近來多份民調顯示，陳時中的年輕票落後黃珊珊，也讓綠營基層頗為緊張。儘管民進黨台北市黨部與黨中央婦女部幫陳時中辦了「阿中姊妹粉紅派對」，但其實該場到場的300位姊妹幾乎都是動員，黨內組織系統人士分析，「老實說，算是沒有公開的活動，當然沒有自發支持者，場子雖熱絡，但沒有辦法顯示真實人氣」。造勢效果畫面不錯，但實際效果仍不得而知。
另外，近來陳時中與蔣萬安有撞場的狀況，但其實陳時中搶蔣萬安的婦女票是「假議題」，因為看到蔣萬安會熱情回應的婦女支持者大約40到60歲，而陳時中的粉紅派對或其他場的支持者，目測大約都是60歲以上，年紀比蔣萬安支持者更大，這對以往在青壯年選票中較有優勢的民進黨來說，確實較為不尋常，也是選戰的一大變數。
據了解，近來民調顯示，陳時中在40歲以下的民調落後黃珊珊，確實讓陳團隊有些著急，雖然表面陳團隊都說「有選戰策略步調，還是大有可為」，但從近來的行程可以發現，有點像是「病急亂投醫」。
細看陳時中的行程，在年輕票落後一陣子、黃珊珊要宣布參選之際，其接連去了Gay Bar、婦女粉紅派對、月經平權特展等，還釋出跳街舞等影片，但較為可惜的是，除了街舞影片中與舞圈座談時，談到未來當選要為街舞團體成立專責單位外，並沒有針對婚姻平權做表態，在婦女粉紅派對、月經平權活動中也完全沒有提出婦幼政策，對比近來蔣萬安釋出育兒政策，黃珊珊更在8月19日就提出公費衛生棉等，陳時中的政策空洞再也無法隱藏。
進一步分析，去Gay Bar立意良善，但卻是一個相當「可惜」的操作。陳時中支持婚姻平權當然沒有問題，但其去Gay Bar後在臉書的PO文，根本隻字未提婚姻平權，黨內感嘆，「既然去了，你又不說明白，不但沒有加分，反而會引發保守人士的反感」。
另外，支持婚姻平權等性別議題是一道大題目，且陳時中常被藍營惡意攻擊喝酒，凸顯親民的理性小酌更是另一道大題目，陳時中應該可以將兩個議題分開反攻，如今混為一談，反而模糊重點，更完全沒有藉此發表性別、酒類產業的相關政策，也讓人匪夷所思。
不具名議員則表示，陳時中在「阿中姊妹粉紅派對」時致詞跟近來許多活動一樣，都是很籠統的表示許多政策陸續思考研議，「但都什麼時候了，選戰只剩下3個月了欸，現在還沒有政策，難道要選前10天再提」，很多基層民眾對陳時中愛之深責之切，看對手一步一步提出論述，確實相當替陳時中緊張與擔憂。
該議員表示，「阿中姊妹粉紅派對」活動安排大半時間與婦女支持者拍照固然很親民，但還是應該要有該有的論述，否則如「韓國瑜草包化」確實並非好現象，況且陳時中講話的煽動力還遠不如韓國瑜，也難怪現在台北市的選情，「陳時中與蔣萬安同樣隱形，黃珊珊對市政的了解，似乎一支獨秀」。
其實，陳時中近來拍攝煮菜、跳舞影片，讓人想起2014年時任國民黨台北市長參選人的連勝文。當時連勝文煮了義大利麵、也與舞蹈團體座談，就因為空洞毫無內容被酸爆，如今陳時中做相同的事情，但大家對陳仍有期待，還願意給予時間調整，沒有酸陳時中，但若只是一味的裝年輕、以「打卡」心態在城市內悠遊，對選情恐難有幫助，更有黨內基層直言，「現在年輕人哪有這麼好呼攏？」
說到底，陳時中應該以自己是牙醫界、公衛背景等作為主打，由相關議題出發提出亮眼政見，其他年輕議題等可以參與，但主要由政見團隊補上即可，否則不斷的出席年輕人場合又沒有論述，只會凸顯違和感，對選情確實不利。