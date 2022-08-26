名家論壇》楊威利／海軍艦艇的困境

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※海軍軍種與艦艇的特性。新聞
※艦齡大與艘數都少，不利對峙。
※海軍建軍時間冗長。
八月初中國於台灣周邊射擊11枚飛彈，後續以海空機艦進逼台灣海空域，期間還曾發生過著名的P圖事件，共軍艦艇兵拿著望遠鏡窺探濟陽級軍艦圖片為假，算是台灣政府在打擊對岸認知作戰的成功案例。不過……。※海軍軍種與艦艇的特性。
正本清源的說，海軍這個軍種的主角就是軍艦，軍艦承平時期巡弋周遭海域，維持台灣對外航線的安全，若遇敵艦來襲則以武力擊破之。講是這樣講，但21世紀以來幾乎大眾對海軍艦艇如何作戰根本沒有印象，畢竟發生戰爭的次數屈指可數。
承平時期的這種巡邏講白的說就是派軍艦在海上站衛兵，這種站衛兵跟陸上基地定點站衛兵不同，而是派遣艦艇在方格座標內巡弋，新聞報導中出現的偵巡就是這個意思，海軍因巡弋區域的不同而有不同的稱呼，例如「東北偵艦」、「西南偵艦」等等。
海軍主角雖為艦艇，但還是有許多隸屬於海軍的陸地單位也都算是一角，例如各軍種都有的行政、人事、新資、軍醫、營舍、教育等等作業人員，此外海軍的各修船廠也算是重要的陸地單位，其他主戰的兵科單位例如岸置飛彈的海鋒大隊，雷達站隸屬的觀通單位等。總的來說，艦艇兵總數不是海軍總員額的多數，因為海軍陸戰隊也算是海軍的總額內。
以目前台灣主戰艦艇26艘，一艘300名官士兵操作的數目計算，總數不過7800名，休假方式迥異於大眾慣常的陸上休憩方式，不太可能是朝九晚五的休假，甚至連加班後也不能休假，因為大型軍艦出海，飄泊於海上5、6天算短的，因此人員休假都採用積假的方式計算，例如一航次後放或是算月假等等。
以八月初海軍艦艇傾巢而出的事件來看，大部分艦艇兵不用放假了，先前7月初在蘇澳軍港集結大批艦艇，主要是為了漢光演習預演，當時也有一批艦艇官兵不用放假，而按照軍隊演習前單位預校、艦隊預校、海軍預校、國防部預校，因應總統上艦的國安單位檢視等等，相信七月底漢光演習的參演艦艇，非常有可能累積了1個半月的假；以上還只算是對基層與初階軍士官的計算，許多艦長因為職務的關係選擇不放假。以上林林總總是海軍艦艇兵的日常。
※艦齡大與艘數都少，不利對峙。
這個問題很嚴重，簡單的說就是台灣主戰艦艇數目比不上中國，這些軍艦服役的艦齡多半較中國艦艇來得長，在長期的對峙狀況下，極有可能會壓縮到正常的後勤補保時程。
在P圖事件的主角濟陽級軍艦蘭陽號是「氣船」，其他主戰艦艇都是「油船」，氣船指的是蒸汽渦輪主機，更簡單的說是要先燒一鍋熱水再運用蒸氣去驅使各推動次系統，因此這種船的整備時間要比較久。先前海軍也只是將這級軍艦當作過度艦艇，但因為海軍造艦計劃多有波折，加上該級艦上的ASROC也很好用，故沿用迄今。
艦艇數目少更是麻煩，雖然後續總統府有公布我方以無人機空拍兩艦並航的畫面，後續有評論認為，以後不就以無人機監控就好了？實則不然，兩岸軍艦對峙的情況是，若不派遣軍艦伴航，則進襲艦會一步步進逼24海浬內，況且來犯的進襲艦會理會無人機嗎？不會，她會進一步的朝領海基線前進。因此有許多評論指出，海軍與國防部要趕緊籌措二級艦艇因應日後共軍可能的騷擾。
這些能夠出海的艦艇噸位還不能太小，除了可能的相撞會因為噸位小吃虧外，耐波性與海上值勤的舒適度也都要加以考量，在這種情況下，幾乎小於1000噸以下的艦艇都不適合用於這種對峙勤務，因此也有評論指出，台灣需要類似以色列薩爾五型之類的巡邏艦。
※海軍建軍時間冗長。
最後一個要講的是不對稱作戰，這名詞近幾年喊得震天價響，常常把不對稱作戰放在嘴邊不是不行，但到底建構了甚麼兵力與武器？先前海軍推廣微小艇的建案就是一個例子。
先前在不對稱作戰的指導下，海軍編列了微小艇的研發建案，但後續海軍主政者換位後，後續軍方以不符合作戰需求而退回，這種怪異現象難免讓外界會有人亡政息的感覺。說真的大眾對海軍發不發展微小艇並沒有甚麼概念，但總可以說嘴說，兩三年過去了海軍還是沒有造出微小艇，況且海軍先前的評估是否是基於高司的壓力而成案的？
這種過程突顯出海軍造艦過程的冗長，同樣的議題也發生在二級艦上，到底台灣要發展多少下一代配備神盾系統的主戰艦，搭配多少艘二級艦，例如薩爾五型之類的艦艇，海軍內部不是沒有考慮過，但在大船與小船，水面與水下，甚至是陸基飛彈與海面船艦派之爭，其實都加速延宕了海軍新艦艇的建造時程，許多研究機構也就繼續開辦不對稱作戰的研討會。
目前台灣海軍艦艇的窘況比不上日韓兩國不說，就連菲律賓恐怕也比不上，菲律賓與韓國合作的黎薩號巡邏艦，艦上有8聯裝垂直發射系統，光比這一項菲律賓就足以自豪，這不是長他人志氣而是一個事實。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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