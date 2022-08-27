小北百貨百元加購白爛貓！冰霸杯貓身插吸管 新品搶先看
聯名熱潮不歇，7-11發動「卡通明星大聯萌」主題，一口氣發售逾60款聯名新品，IKEA祭出鯊鯊紓壓球、連特力屋都找來「機動戰士鋼彈」合作，足見消費者對IP授權周邊相當買單。小北百貨早前在7、8月推出白爛貓「我是腹二袋」矽膠購物袋引發搶購潮，預計9月再加碼推出白爛貓加價購活動，包含彈力枕、小夜燈、冰霸杯、安全帽、行李箱等周邊，最低299元起。
之前推出白爛貓「我是腹二袋」矽膠購物袋的小北白貨，由於實用、平價加上白爛貓魅力無法擋，吸引消費者爭相入手，小北百貨延續這股熱潮，宣布9月3日下午4點起，加碼開放白爛貓「Buy爛無法擋」加價購活動，共推出5款同樣走實用性、高CP值的周邊商品，包括抱枕、夜燈、冰霸杯、安全帽、行李箱（含吊牌＋束帶），不只全都有白爛貓超呆萌的模樣，且加購價相當實惠，單筆消費滿百元就可加購最多3件，最便宜的是抱枕299元，最高檔的則是「爛流連行李箱」1399元，全部5款集滿只要3245元。
其中最受矚目則是夏天必備的「懶得冰冰霸杯」，容量規格是900ml，具雙層杯身提高保溫性，最高可耐熱100°C，杯蓋上有立體白爛貓，貓身還能插吸管，加購價499元，以聯名冰霸杯來說價格頗具競爭力。另一款夯品「金賀睏小夜燈」，透過USB充電、支援觸碰感應，暖色光讓夜裡溫馨好入睡，加購價399元。「Buy爛無法擋」系列將9月3日下午4點起，在全台173間門市開放會員搶先加購。
近期聯名夯品還有IKEA即起至9月11日推出的鯊鯊滿額贈，會員單筆消費滿888元免費送「鯊鯊紓壓球」，受到大人小孩喜愛的「豆鯊包」也重出江湖，這次推出全新紅豆口味，這次全台IKEA都買得到，期間限定販售到10月31日，銅板價35元。