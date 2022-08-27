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咖啡廳拒收兒童！12歲以下想進場：背出「圓周率30位」

▲店內有上百座動物標本的咖啡廳「遷鳥陳列所」，規定12歲以下兒童需背出「圓周率30位」才能進場，神操作被網友讚翻。（圖／取自遷鳥陳列所粉專）
▲店內有上百座動物標本的咖啡廳「遷鳥陳列所」，規定12歲以下兒童需背出「圓周率30位」才能進場，神操作被網友讚翻。（圖／取自遷鳥陳列所粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-27 10:08:352022-08-27 11:42:22

你背得出圓周率嗎？大部分的人記憶都停在3.14，後面其他全還給老師了。台北大稻埕一間新開的咖啡廳「遷鳥陳列所」，規定若是12歲以下兒童想進入用餐，必須先背出「圓周率30位」才行，一則店家公告讓2千人相繼轉發，特殊規定引發網友熱議，雖有人開酸反問店家自己會背嗎？質疑記憶力不代表自制力，不過更多人都是力挺店家的規定，紛紛留言稱讚店長有智慧。

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近期才剛在台北大稻埕試營運的咖啡廳「遷鳥陳列所」，由於店內展示上百座動物標本、要價不菲，最貴的標本金額甚至高達6位數，因此店家一開業就挑明：「12歲以下兒童無法進入店內，除非他可以背出圓周率小數點後30位。」並貼心附上小抄：π =3. 1415926535 8979323846 2643383279。店長坦言：「我們並不相信所有小朋友自我控制的能力，店內的標本古物造價昂貴，只要損壞都會變成很尷尬的局面。」

▲咖啡廳「遷鳥陳列所」公告，12歲以下小孩想進場，需背出圓周率後30位，特殊規定反獲得網友盛讚。（圖／翻攝遷鳥陳列所粉專）
▲咖啡廳「遷鳥陳列所」公告，12歲以下小孩想進場，需背出圓周率後30位，特殊規定反獲得網友盛讚。（圖／翻攝遷鳥陳列所粉專）
不過店長也提到，不希望完全否定小朋友證明自己的可能，「你的小孩如果可以背出圓周率後30位，我們就會歡迎你的小孩進來，還會請他吃點心。」店家在粉專補充，之所以針對「圓周率30位」規定再三說明，是因為很多家長在門口抱怨規定對兒童不友善，「直言規則不合理，小數點後30位太多。甚至是看完規則後，仍然帶小孩進來假裝沒有看到規則的也大有人在。」才會在粉專再度慎重公告，沒想到特殊用餐規則一舉暴紅，吸引逾8千人按讚朝聖。

兒童用餐規則引起正反討論，立刻有網友開噴：「歧視小孩」、「店家要不要先背出來聽聽」、「訂定這個特殊規則的工作人員，在12歲之前都能背到30位數嗎？」還有人質疑如何證明背熟了圓周率，就能代表有自制力，若照相同邏輯，大人也應該通過相同測驗才可用餐，否則規定聽起來只是在刁難小孩，手段迂迴反而像在羞辱小孩。

▲咖啡廳「遷鳥陳列所」店內有上百座珍貴的動物標本，因此眾人都認為拒接兒童客很合理。（圖／取自「遷鳥陳列所」粉專）
▲咖啡廳「遷鳥陳列所」店內有上百座珍貴的動物標本，因此眾人都認為拒接兒童客很合理。（圖／取自「遷鳥陳列所」粉專）
不過反對聲浪只是極少數，更多網友則是力挺店家作法，紛紛留言讚爆老闆：「這個方法不但考驗了大人，也鼓舞了小孩」、「背民刑法某些條文也不錯」、「我喜歡這種可以證明自己的規則，創造了一種不抹煞可能的公平性，也避免事後發生任何不負責任的狀況，這家店很有智慧。」，還有網友說，不用覺得圓周率後30位數很多，因為「大俠愛吃漢堡包」4句就有28字，小時候還不是背得滾瓜爛熟，更有人打趣說：「我背完出師表可以讓我吃點心嗎」。

有民眾表示：「希望成人不用背圓周率小數點後30位，否則…」，店家也立刻接話：「否則我們會倒」，神回覆讓人莞爾一笑。店家也透露，15歲以下的小孩記憶力是成人的1.5倍，目前已經有兩個小孩背完「圓周率30位」進入用餐，一個6歲、一個10歲，大約都只花一個小時就背完了。也有網友跳出來分享，小時候因為覺得會背圓周率很酷而背過，半小時就背完了，相信小孩子做得到。

▲店長豪氣表示，只要小孩背出圓周率30位，「他的飲料我們店家請客」。（圖／取自「遷鳥陳列所」粉專）
▲店長豪氣表示，只要小孩背出圓周率30位，「他的飲料我們店家請客」。（圖／取自「遷鳥陳列所」粉專）
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