咖啡廳拒收兒童！12歲以下想進場：背出「圓周率30位」

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不過店長也提到，不希望完全否定小朋友證明自己的可能，「你的小孩如果可以背出圓周率後30位，我們就會歡迎你的小孩進來，還會請他吃點心。」店家在粉專補充，之所以針對「圓周率30位」規定再三說明，是因為很多家長在門口抱怨規定對兒童不友善，「直言規則不合理，小數點後30位太多。甚至是看完規則後，仍然帶小孩進來假裝沒有看到規則的也大有人在。」才會在粉專再度慎重公告，沒想到特殊用餐規則一舉暴紅，吸引逾8千人按讚朝聖。
兒童用餐規則引起正反討論，立刻有網友開噴：「歧視小孩」、「店家要不要先背出來聽聽」、「訂定這個特殊規則的工作人員，在12歲之前都能背到30位數嗎？」還有人質疑如何證明背熟了圓周率，就能代表有自制力，若照相同邏輯，大人也應該通過相同測驗才可用餐，否則規定聽起來只是在刁難小孩，手段迂迴反而像在羞辱小孩。
不過反對聲浪只是極少數，更多網友則是力挺店家作法，紛紛留言讚爆老闆：「這個方法不但考驗了大人，也鼓舞了小孩」、「背民刑法某些條文也不錯」、「我喜歡這種可以證明自己的規則，創造了一種不抹煞可能的公平性，也避免事後發生任何不負責任的狀況，這家店很有智慧。」，還有網友說，不用覺得圓周率後30位數很多，因為「大俠愛吃漢堡包」4句就有28字，小時候還不是背得滾瓜爛熟，更有人打趣說：「我背完出師表可以讓我吃點心嗎」。
有民眾表示：「希望成人不用背圓周率小數點後30位，否則…」，店家也立刻接話：「否則我們會倒」，神回覆讓人莞爾一笑。店家也透露，15歲以下的小孩記憶力是成人的1.5倍，目前已經有兩個小孩背完「圓周率30位」進入用餐，一個6歲、一個10歲，大約都只花一個小時就背完了。也有網友跳出來分享，小時候因為覺得會背圓周率很酷而背過，半小時就背完了，相信小孩子做得到。
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