7-11「無人外送」成真？兩大計畫曝光：10月開始運行
看好未來外送無人化趨勢，7-11宣布下半年串聯foodomo外送平台，一同投入2大無人外送測試計畫。一是推動在地首創自主移動機器人，將餐點直送門口（door to door）的無人外送服務，預計將於10月正式在高雄商辦大樓運行。二則是和中光電智能機器人合作，推動全新無人機外送模式，便能解決偏遠地區外送人力短缺，或是交通不便等痛點，將於2022年第四季展開測試。
7-ELEVEN昨（26）日和工研院正式簽訂合作備忘錄，串聯foodomo外送平台一同加入「AMR無人智慧物流技術」送餐服務行列，推動在地首創自主移動機器人直送門口（door to door）無人外送服務，預計將於10月正式在高雄商辦大樓運行。
工研院「AMR無人智慧物流技術」是在地首輛可在室外、室內配送、自動呼叫並搭乘電梯的無人送餐物流車，未來將以7-ELEVEN軟科門市為中心，搶先於高雄亞灣5G AIoT創新園區部份商辦大樓送餐。消費者開啟foodomo App下單，無人送餐物流車就會把超商鮮食、現煮咖啡直送到辦公室門口，每趟次最多可以同時載送24份餐點，預估最多可節省70%外送員人力成本。
為架構無差別外送服務網絡，統一整合旗下7-ELEVEN、foodomo、康是美、黑貓宅急便4大品牌，透過中光電智能機器人（CIRC）共同開創全新無人機外送模式，以創新外送模式克服偏遠、購物不便地區的困擾，讓外送資源可以到達在地每個角落，將於2022年第四季展開測試。
未來消費者透過foodomo App可完成下單、結帳、理貨、出貨、配送5大外送流程，可選購7-ELEVEN、康是美眾多商品，下單後透過黑貓宅急便的物流車隊，集運物資送抵無人機停機坪，最終由中光電智能機器人將物資安全配達指定收貨據點。全新外送模式首波即將於新竹偏遠地區完成測試，未來規劃先以服務偏遠及露營區域開始，也將結合公益計畫，為偏遠地區導入物資，為購物不便區域創造便利性。