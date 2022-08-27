星爺御用配音員暴瘦！自曝狀態不好 網憂：功夫2等您呢
想到周星馳主演的電影，腦中一定會浮現出爽朗、辨識度又高的聲音，正是出自星爺御用配音員石班瑜之口，獨特的腔調也為電影加分不少，而他日前也在抖音影片中現身，只見他氣色不太好，還表示罹患了「肺曲黴菌」，讓網友相當擔心。
今年64歲的石班瑜在1982年學習配音，並於1985年《一代女皇》首度於8點檔連續劇獻聲，他在1990年《賭俠》開始擔綱周星馳電影的國語版配音，迄今已為周星馳配音超過20部電影，在熱門大片《功夫》、《長江七號》、《食神》都能聽見石班瑜為周星馳配音；一部膾炙人口的電影，除了基本要素之外，流行語的創造以及印象深刻的腔調，都是加分條件。
也有人說周星馳電影的成功，除了他本身的才華之外，更離不開石班瑜聲音的貢獻，可說是兩人互相造就了彼此。近年來鮮少幫電影配音的石班瑜，在抖音平台上開設帳號，和網友分享配音秀，吸引不少人關注，沒想到日前石班瑜和網友表示，最近久咳不癒，還被說聲音狀態不如以前，讓許多人相當擔心。
近日，石班瑜終於再度現身抖音影片，透露日前住了一個多月的醫院，表示因抵抗力較弱，罹患了「肺曲黴菌」（侵襲性肺麴菌病），出院後仍要持續治療，只見他看起來瘦骨嶙峋，比實際年齡看起來還要蒼老，讓網友心疼並祝他早日康復，「看到石老師這樣很唏噓，幾代人的青春，祝你早日恢復」、「石老師保重身體！周星馳《功夫2》等著您呢！」、「永遠的周星馳聲音！！！！」、「消瘦很多，注意身體健康。」