國際自由車電競爭霸賽 廖晟伊奪銀

我是廣告 請繼續往下閱讀
國際男青組決賽里程30公里，國內外選手在線上一起挑戰高雄月世界，新加坡伊曼札努丁技高一籌，在平均推力比5.17、平均功率253w、平均時速44.9公里下，以40分07秒46奪金，中華隊廖晟伊第二，南非恩格爾布雷希特第三。
伊曼札努丁是新加坡國家隊成員，出身自由車世家，曾奪全新加坡個人公路組青男組季軍，能在臺灣盃國際自由車電競爭霸賽奪金，他開心表示希望以後有機會到臺灣來騎車。「第二名的廖晟伊緊追在後，給我不小壓力。」他說。
西松高中廖晟伊首度參加台灣盃，前兩週特別加強定速練習。「電競自由車賽比自由車賽緊張，因為從畫面上就看得到後面選手追得多緊，新加坡選手很強，但我沒放棄，前半段的陡坡騎得挺辛苦的，很開心能拿下銀牌。」
高三的廖晟伊是在大理國中二年級時接觸自由車，目前擔任中華奧會專案經理的爸爸廖世雄，年輕時是田徑選手，曾在全中運400公尺接力奪牌，今天他也專程和太太一起到場為兒子加油。
今年剛在全中運自由車場地賽個人追逐賽奪銀的廖晟伊說：「我最欣賞的自由車選手是杜志濠，去年備戰新北全運前有跟他一起練習，超開心。接下來我會繼續努力練習，希望成績可以持續進步。」
28日上午10時30分起，將依序進行國際男青少組、女青少組和國際男菁組決賽，賽況將全程透過全球網路社群平台直播，讓全球看見臺灣產業軟硬體的實力，證明臺灣舉辦世界頂尖賽事水準的實力，並將TAIWAN品牌行銷至全世界。