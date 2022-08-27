全國首座濱海環境教育館今動工預估2024年完工啟用

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嘉義縣長翁章梁表示，縣府10年前開始與新岑國小及嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添老師合作，長期監測及復育這個存在地球超過4億年的「活化石」，結合鱟復育工作的海洋環境教育館前後花了3年多時間與地方及學校溝通，終於順利發包動工，將成為全國第一個結合鱟復育及海洋環境教育的場館，他要特別感謝經濟部能源局的大力支持與協助。
參事吳志偉指出，環教館坐落於新岑國小及新岑公園間，造價8,438萬元，基地面積約1.4公頃，總樓地板面積1509.29平方公尺，工期720日曆天，預計2024年完工。在建築物頂樓將設置太陽光電發電設備，提供建築物覆蓋並達到隔熱效果，除了延長屋頂防水層使用年限，室內溫度也能降低3-5度，達到節能減碳效果，環教館也根據綠建築四大指標群方向進行規劃，未來將取得綠建築標章。
環教館造型融入鱟意象及綠建築理念，1樓設有鱟人工復育區及環境教育展示區，2樓為多媒體教室及多功能活動室，戶外還精心設計賞鳥平台，民眾及愛鳥人士可以登高觀賞布袋鹽田濕地上豐富的鳥類生態。此外，新岑國小設有圈養鱟的水池與房舍(鱟宮)，是南台灣唯一被誤捕成鱟的收容地，嘉義縣政府攜手嘉義縣生態保育協會在環教館動工當天，同步舉行「中南部鱟收容復育中心」掛牌，延續鱟復育相關研究工作。
縣府農業處副處長李建霖表示，縣府108年及110年委託嘉義縣生態保育協會重新調查好美寮濕地稚鱟族群量及棲地現況，在計畫樣區發現14隻稚鱟(約4-5齡)，另2處樣區各發現2隻稚鱟(約6、7齡)，執行團隊也根據調查成果進行各樣區棲地比較分析，提出稚鱟合適的復育放流地點、時機，以及短、中、長期保育建議，今年8月3日與產官學等單位搭船至前兩次調查確定的稚鱟棲息地，放流250隻2-3齡稚鱟。