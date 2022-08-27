全國首座濱海環境教育館今動工預估2024年完工啟用

全國首座結合鱟復育的濱海環境教育館於今 (27) 日上午，在布袋鎮新岑國小旁舉行動土，預計 2024 年完工。今年適逢鱟保育日第 11 週年，縣政府同時結合農業處及生態保育協會舉行「中南部鱟收容復育中心」揭牌，未來將成為全國海洋環境資源保育的示範基地。

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嘉義縣長翁章梁表示，縣府 10 年前開始與新岑國小及嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添老師合作，長期監測及復育這個存在地球超過 4 億年的「活化石」，結合鱟復育工作的海洋環境教育館前後花了 3 年多時間與地方及學校溝通，終於順利發包動工，將成為全國第一個結合鱟復育及海洋環境教育的場館，他要特別感謝經濟部能源局的大力支持與協助。

參事吳志偉指出，環教館坐落於新岑國小及新岑公園間，造價 8,438 萬元，基地面積約 1.4 公頃，總樓地板面積 1509.29 平方公尺，工期 720 日曆天，預計 2024 年完工。在建築物頂樓將設置太陽光電發電設備，提供建築物覆蓋並達到隔熱效果，除了延長屋頂防水層使用年限，室內溫度也能降低 3-5 度，達到節能減碳效果，環教館也根據綠建築四大指標群方向進行規劃，未來將取得綠建築標章。

▲中南部鱟收容復育中心揭牌儀式，由嘉義縣長翁章梁(右五)、立委蔡易餘(右六)、布袋鎮長陳鳳梅(左四)及多位地方代表一同出席(圖／嘉義縣政府提供)

環教館造型融入鱟意象及綠建築理念， 1 樓設有鱟人工復育區及環境教育展示區， 2 樓為多媒體教室及多功能活動室，戶外還精心設計賞鳥平台，民眾及愛鳥人士可以登高觀賞布袋鹽田濕地上豐富的鳥類生態。

此外，新岑國小設有圈養鱟的水池與房舍 ( 鱟宮 ) ，是南台灣唯一被誤捕成鱟的收容地，嘉義縣政府攜手嘉義縣生態保育協會在環教館動工當天，同步舉行「中南部鱟收容復育中心」掛牌，延續鱟復育相關研究工作。