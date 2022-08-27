林襄「鬼剃頭纏身」8月只休假2天 睡前儀式被虧像屁孩
樂天女孩、啦啦隊女神「林襄」今（27）日為了宣傳寫真書《與你襄遇》，現身板橋環球購物中心，與粉絲們近距離互動，她受訪時坦言最近工作繁忙，因過度疲勞而出現「鬼剃頭」的現象。
隨著人氣高漲，除了啦啦隊工作、寫真集拍攝、直播，林襄近來也接下節目《全明星運動會4》黃隊經理的位置，雖然在螢光幕前，女神風采依舊，不過她私下早已因過勞影響身體狀況，「我8月只有休假2天，還要一路忙到10月，最近食慾也不好，已經瘦到39公斤。」
另外，林襄日前也透過IG透露自己出現「鬼剃頭」，掉髮嚴重，目前就是靠擦頭皮護理等保養品，讓頭皮放鬆，希望狀況能逐漸好轉。林襄一天平均工時長達14到19小時，笑說平時睡前會靠打電動舒壓，還稱這是偉大的「睡前儀式」，還被一旁的經紀人虧行為很像「屁孩」，根本活在自己的世界。
擁有32E魔鬼身材的林襄，這次透過攝影師莉奈掌鏡，可以從整本真書中，看出不同風格的林襄，不管是騎馬時的俏麗英姿、彈琴時的氣質優雅，亦或是俏皮烤肉的貪吃模樣，總能使人怦然心動，尤其是在海邊戲水，「逆光凝視」的魅惑眼眸，與極致性感的身材曲線，都重度衝擊粉絲視覺感受。