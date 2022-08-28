熱狗為《披荊斬棘的哥哥》打破原則 合作趙文卓滿滿敬畏
真人實境秀《披荊斬棘的哥哥》今（28）日晚上8點在中天綜合台開播，由陳小春、趙文卓、言承旭、MC HotDog熱狗等31位演藝圈男星共同參與，集結各方唱跳、舞蹈、武術好手，進行合作拚搏PK賽，並有殘酷淘汰的考驗，最終節目內只留下17人組合「夢幻天團」，在為期3個月的合宿中，一起不斷練習，而所有男藝人的私下相處，都在鏡頭前一覽無遺。
節目開播前，聲量超高的陳小春笑說：「我結婚後的娛樂事業，很多都是老婆決定。」但在節目中，一看到合作多年的好兄弟，他便像小男孩般，言承旭則是說自己「長不大」，坦言心情超緊張，因為過去會恐懼被看見不完美的一面，而這次來參與《披荊斬棘的哥哥》，其實在內心掙扎許久，但很感謝最後有推自己一把。
資深演員趙文卓則是因為受到那英鼓勵，而有獨特個性的嘻哈歌手「MC HotDog」熱狗收到製作單位邀約時，當下其實是抱持著「試試看」的心態，但實際開錄後卻完全不同：「大家都很拚，我也不得不拚了，為了團隊也打破了一些我原本的原則。」
與自帶氣場的趙文卓合作，讓熱狗相當難忘，「卓哥對我來說是小時候電影、電視裡會出現的人，突然出現在我面前，我只有滿滿敬畏的心。」當被趙文卓主動邀約一起組隊時，熱狗感到十分榮幸也不敢拒絕，很好奇這樣的組合，會做出什麼樣的表演。