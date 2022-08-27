晚間變天！明起「大氣不穩」氣溫略降 下周恐有熱帶擾動
近期全台各地皆高溫炎熱，但今天（27日）晚間東北風挾帶水氣報到，中部以北、東半部會出現短暫陣雨，而明天（28日）開始雲量增多，白天極端氣溫機率降低，中南部午後有局部大雨和雷雨發生的機率。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，明日(28日)北台轉微弱東北風，雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴時多雲、仍偏熱，午後有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率，應注意。下週一至週三(29至31日)天氣偏熱，多雲時晴，大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。
吳德榮說明，下週四(1日)另一股東北風南下，下午起北部、東北部轉陰有局部雨，氣溫降、天氣轉涼；中南部晴轉多雲，有局部陣雨或雷雨。下週五(2日)受東北風影響，各地有局部短暫陣雨，北台轉涼、中南部氣溫略下降。下週四、五北海岸、北部山區、東北部有較大雨勢的機率。
另外，歐洲系集模式(ECMWF)模擬「熱帶擾動活動」機率顯示，下週一(29日)起台灣東方遠海開始有「熱帶擾動」發展的跡象；下週五(2日)20時「颱風活動」機率圖更顯示，台灣東方海面的機率上升至40%，但活動機率東西跨距甚大，隱含路徑有很大的「不確定性」，仍需持續觀察。（編輯：陳苾暐）