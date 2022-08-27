羽球／夢想家後場競爭激烈　盧冠良：能讓彼此更進步

福爾摩沙台新夢想家休賽季持續補強後衛戰力，簽下吳家駿和盧冠良兩名有經驗的後衛，也讓新賽季球隊的後場競爭更加激烈。兩人今(27)日也在2022 BE HEROES彰化經典對抗賽上亮相，並在賽後接受了訪問。 我是廣告 請繼續往下閱讀 夢想家在前幾季就已經是聯盟中後場戰力最充足的球隊，本土球員中有林俊吉、吳永盛、王振原、陳振傑，再加上錢肯尼和洋將也都能持球，讓球隊進攻發起點相當多元。今年夏天吳家駿、盧冠良相繼加入，讓球隊後場競爭更加激烈。盧冠良表示，有競爭是好事，能讓球隊和自己更進步，不過也透露目前對夢想家的一切都還很陌生，需要一段時間去適應。「我覺得夢想家的體系就是比較開放式的，不會說到一定的點就要特定的人去處理球，傳導什麼的都比較團隊。」和裕隆比較起來，盧冠良分析夢想家進攻體系，給出如此評價。而另一名控衛吳家駿則是說，這是自己生涯第一次轉隊，對一切都還很陌生。「希望能用最短的時間和隊友磨合，熟悉教練交代的東西，無論是進攻還是防守。」T1／邱子軒進職籃拚轉型 期許未來能「打得更聰明」PLG／坦言職業聯賽強度會更大 周柏臣：要把自己準備好羽球／超過34歲！印尼老牌男雙闖決賽 衝擊搭檔的第4冠羽球／擊退女皇馬琳 日本球后：東奧失利給了我寶貴經驗