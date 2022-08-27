中共用ECFA以商圍政 林佳龍：侯市長的立場是如何？
民進黨新北市長參選人林佳龍今（27）日到深坑集順廟參香，並徒步沿深坑老街掃街拜票拜票，對於國民黨副主席訪中先與中國海協會長張志軍餐敘，又與國台辦副主任陳元豐會面，林佳龍受訪時再向新北市長侯友宜喊話，表示侯先前說「值得商榷」、後來又說希望「公開透明」，但中共事實上就是賞了國民黨耳光，對於中共想要用 ECFA（海岸兩岸經濟合作架構協議）以商圍政、以民逼官，再度喊話要問，究竟侯市長的立場是如何？
林佳龍表示，國民黨組團赴中不僅見對方官員、自我矮化，中共仍宣布軍演、以 ECFA 作為統戰工具，在中國一切都是為政治服務，台灣人應團結，尤其政黨不宜越俎代庖主導兩岸間的談判，讓國際看到一個錯誤訊息，以為國共兩黨又在和談，其實這時刻台灣更需要團結、支持政府，因為國際上都在觀察台灣民意。
林佳龍進一步指出，侯友宜是國民黨內最大執政縣市的首長，現在中國文攻武嚇、步步進逼，他也有志於未來的總統大位，無法再閃避，好像這些不干他的事，或是講一些看似公正、其實不公正的話，對於中國想要用ECFA以商圍政、以民逼官，國人對此有愈來愈多的質疑，侯市長卻一再迴避，這不是一個負責任政治人物應有的態度。