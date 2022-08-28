微弱北風挾水氣！極端高溫發生率降低 全台降雨區一次看
中央氣象局表示，昨晚至今（28）日受微弱北風影響水氣增多，清晨西半部及東北部地區有零星短暫陣雨，白天天氣不穩定，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地仍有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地白天溫度仍高，但極端高溫發生機會降低，各地最高溫約32到34度，花蓮縱谷及台東有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後外出仍要做好防曬並多補充水分。
氣象局說，下週一至下週三水氣減少，各地大多為多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨；9月1日至3日則受東北風影響，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日北台轉微弱東北風，雲量增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴轉多雲、仍偏熱，午後對流旺盛，有大雷雨發生、伴隨「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹的機率。
吳德榮指出，今日各地氣溫為北部24至34度，中部22至35度，南部24至36度，東部22至37度。明日至週三(29至31日)天氣偏熱，多雲時晴，大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。
另根據最新各國模式模擬顯示，9月初台灣東方遠海有「熱帶擾動」發展成颱風的跡象，且有在琉球附近海面北轉再轉東北呈現大迴轉的路徑，但吳德榮強調，路徑模擬有很大的「不確定性」，是否調整成具有威脅需持續觀察。（編輯：林莞茜）