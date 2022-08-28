女壘／高沛均致勝安打　兆基穿山甲阻斷黃蜂2連勝

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高沛均致勝安打 兆基穿山甲阻斷黃蜂2連勝
2022企業女子壘球聯賽今(27日）（六）在台中萬壽球場進行下半季第四週賽事，結果首場比賽地主兆基穿山甲以5:3擊敗新世紀黃蜂，阻斷黃蜂2連勝。
新世紀黃蜂由朱怡珊先發，不過她主投4局被打7安打失4分（4分責失）吞下敗投。
兆基穿山甲後來居上，3局下靠著黃欣敲出中外野安打，陳安心敲出一壘滾地球造成失誤，高沛均左外野安打先掃回2分超前比數，陳雨庭高飛犧牲打又追加1分，單局攻下3分奠定勝基。
新世紀黃蜂5局上由沈嘉玟敲出中外野安打又追回1分，不過黃佩真也在5局下敲出高飛犧牲打，維持2分差距。
此役高沛均單場雙安，貢獻2分打點拿下MVP，先發投手楊憶珊6.1局失3分，拿下勝投。
陳家宜開轟 新北凱撒大勝臺北臺產熊讚
2022企業女子壘球聯賽今(27日）（六）在台中萬壽球場進行下半季第四週賽事，由新北凱撒出戰臺北臺產熊讚，陳家宜開轟單場雙安，貢獻2打點，加上邱安汝7局完投，終場以10:3大勝臺北臺產熊讚。
此役新北凱撒全隊狂攻17支安打，雖然首局邱安汝失分，但新北凱撒打線在2局就展開攻勢。
2局上姜婷恩一棒打回2分超前，3局又靠陳家宜轟出陽春彈帶領下，一口氣增添4分，次局孫渝評、朱慧宜連續安打又打2分。
姜婷恩單場3安猛打賞，7局上陳家宜又敲出中外野安打追加分數，姜婷恩、陳家宜、朱慧宜都有單場2打點演出，幫新北凱撒以7分差贏球。
蘇奕璇敲致勝安 新世紀黃蜂逆轉嘉南鷹
2022企業女子壘球聯賽今(27日）（六）在台中萬壽球場進行下半季第四週賽事，新世紀黃蜂一日兩戰，首戰雖然以2分差輸給兆基穿山甲，不過第二場比賽新世紀黃蜂在5局上狂灌5分，由蘇奕璇敲出致勝安，終場以6:4擊敗福添福嘉南鷹。
新世紀黃蜂推出王牌蔡珈蓁先發，她在2局下被近況不錯的鄧宇媜敲出三壘安打失分，雖然黃蜂打線在3局上由沈嘉玟敲安追回1分。
但是關鍵在5局，柯夏愛遇到亂流，被林鳳珍敲安後，沈嘉玟內野安打，潘竹瑜一棒打回2分追平。
加上蘇奕璇中外野安打後超前，池亦庭也擊出適時安打灌進2分，蔡珈蓁7局失4分，被打7安打，拿下完投勝。