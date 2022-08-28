陸無人機再闖我外島防區！低飛近拍「小金門」碉堡片瘋傳
金門二膽島衛兵日前遭大陸民用無人機拍下官兵執勤衛哨、「丟石頭」反擊驅趕，微博「台灣傻事」今（28）日凌晨又上傳一部44秒影片，一架無人機疑似又近距離拍攝我外島防區營區「小金門」，且國旗甚至被打上馬賽克，但令人擔憂的是，我方兵棋圖台與戰情掛圖也疑似被拍下，若被強化影響軍情恐有洩露之虞。對此，金防部證實確實有不明飛行器在昨日短暫掠過烈嶼上空，經比對分析應為民用無人機，部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，並保持監控及高度警戒。
微博「台灣傻事」新上傳的影片中，疑似為我國外島防區營區，一架無人機清楚且近距離拍下營區內的地形、地貌，並將營區旗桿上的國旗打上馬賽克，且營區内我防務簡報圖台、機艦識別掛圖的崗哨通通被拍下。
影片中顯示，我哨兵察覺無人機後，立刻以對講機通報，後方主營舍官兵就即刻奔出查看，指向無人機後再趕緊打電話回報，另也有非穿著軍服的官兵見狀抬頭查看後跟著打電話欲回報。
據指出，被拍攝的營區疑似是「小金門烈嶼守備隊營區」，官兵見狀僅通報、並未有反制作為，但詳細現場狀況，還有待國安單位說明，目前此影片已在微博上瘋傳，並轉發到其他平台上。
對此，金防部證實27日確實有不明飛行器短暫掠過烈嶼上空，經比對分析應為民用無人機，部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，並保持監控及高度警戒，並強調國軍以慎戰思維，秉不輕啟戰端、不升高衝突基本原則，面對兩岸情勢。
金防部指出，惟因共軍再三以無人機等飛航實體輕率挑釁，破壞區域安全穩定，更對我國防、飛航安全造成重大威脅，後續國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施適切應處，以確保國家安全。（編輯：林莞茜）