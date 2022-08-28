花蓮王祖賢PO餵奶影片被轟「不知羞恥」 本人爆氣發聲
網美楊築晶（Crystal Yang）擁有177公分身高及38E、27、38好身材，某些角度神似王祖賢，2016年起參加選美比賽打開知名度，有「後山小公主」、「花蓮王祖賢」封號。28歲的楊築晶今年升格人母，先前PO出一支哺乳的影片，竟遭不少網友痛批「不知羞恥」，讓她不解地問：「請問我是活在2022嗎？」
楊築晶昨（27「日）在粉專表示，之前分享哺乳影片，一堆年長的網友留言大罵「知不知道羞恥」、「還以為自己很美」、「露奶還要拖小孩下水」，其中不乏女性網友，她傻眼至極，「我真的是黑人問號欸！啊？請問我還是活在2022嗎？」
針對網友的「指教」，楊築晶不客氣開槓：「拍攝哺乳畫面現在是犯法還是喝你媽的奶了？」直言要露奶還不用出動自己的骨肉，網友太不了解她，「誰還不是媽媽哺育長大的？眼睛帶顏色的人看什麼都覺得骯髒。」
楊築晶說，這些酸民幫她衝了流量，臉書追蹤數衝到快7萬，「真是謝謝了...」貼文一出，其他網友紛紛力挺、聲援：「早年，只貧窮人家才餵母乳，有錢人的小孩才吃的起奶粉」、「什麼人都有，什麼話都有，做自己，為了家人」、「支持妳！這件事很健康好嗎」、「餵母乳不可恥」、「餵奶的畫面永遠是最美」、「真的不明白那些人在想什麼」、「假道學一堆」、「哺育母乳是很偉大的事情，不需要在意酸民跟道德魔人的無聊的話」！（編輯：楊穎軒）