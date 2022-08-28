全代會力挺18歲公民權！朱立倫：沒有年輕世代就沒有未來

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朱立倫表示，今年是團結勝利之年，國民黨面對過去、現在，期待未來，永遠跟台灣民意站在一起，結合社會各界力量，讓更多中間選民、年輕選民支持國民黨。
朱立倫強調，國民黨的中心主軸就是顧民生、顧台灣，永遠愛這塊土地，從先總統蔣公光復台灣，同時也保衛台灣，到經國先生建設台灣，再到李登輝總統執政時，國民黨推動台灣民主化，才有今天民主的台灣，前總統馬英九執政時，堅定維持區域和平，才有和平的台灣。
朱立倫說，守護台灣、保衛台灣、建設台灣、和平台灣都是國民黨歷代執政及全體黨員努力的成果，面對未來國民黨一定會永遠捍衛中華民國、民主自由，同時也要堅定讓區域和平，這是國民黨最重要的使命，也是跟其他政黨最大的不同之處。
至於近日黨副主席夏立言赴陸爭議，朱立倫強調，兩岸要能交流對話，不是像民進黨執政下的交惡、對抗，國民黨愛台灣，更需要繼續推動、執行親美友日和陸的路線，而中國大陸各地都有台灣同胞，民進黨政府不做事，只會抹黑、抹紅，國民黨堅持做對的事，願意當面表達台灣人民對軍演的不滿，也希望解決台商問題、緩和兩岸對立，「很有勇氣」。
面對年底選戰，朱立倫說，國民黨的優勢是有14位現任縣市長的政績，他們都秉持為民服務的原則，讓大家過好日子，另外，也不能只靠現有優勢，這次提名的候選人都是中道、理性、務實的人，符合社會期待。
朱立倫最後說，他們不怕民進黨抹黑，要團結起來，年底一定能勝選成功。