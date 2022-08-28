BY2妹暴瘦！筷子腿照外洩 親姊發文憂：身體的危險信號
雙胞胎女團BY2中的妹妹Yumi，在2021年年底捲入王力宏婚變風波，雖然數度發長文撇清介入男方婚姻，但仍重創Yumi形象。經歷一段時間沉澱後，她也逐漸回到螢光幕前，就有粉絲發現，她曬出的新照整個人相當纖細，也讓姊姊Miko罕見發文表示：「沒有任何人會突然骨瘦如柴，其實是身體發出的危險信號。」
Yumi在復工以來，偶爾會在微博上與粉絲分享日常生活，也會寫下勵志的語錄，她就曾在5月底寫到「重新找回了重心，重新找到笑的原因」，更陸續透過發文表示「告別是為了更好的遇見，體重進步了」、「把快樂找回來」，並附上美照，但粉絲一看卻發現Yumi身材過於消瘦，讓人不免留言關心：「不是我說，這腿能當筷子用了。」
姊姊Miko就在26日深夜發文，「當我們看到身邊有人突然暴瘦，一定要多多關心她們，沒有任何人會突然骨瘦如柴，其實是身體發出的危險信號」，更吐露心聲表示，別認為她們表面風平浪靜就沒事，最可怕的是沒有宣洩之地，吃不下又睡不著，對一切事物「沒有情緒」，雖然Miko未指名道姓，但她也藉此呼籲每個人都要好好愛自己，「也希望身邊的人都是真心愛你。」
貼文一出，也立馬湧入網友留言打氣：「姊姊和妹妹也要好好愛自己，多多吃飯照顧好自己，兔兔們都是真心愛妳們的」、「那個時候妳一定很心疼吧，幸好現在一天天好起來了。你們都要好好照顧自己呀」、「學會愛自己，別人才會更愛你。」