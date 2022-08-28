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正式宣布參選台北市長　黃珊珊：要擺脫藍綠惡鬥就選我

▲騎上柯文哲贈送的腳踏車，台北市副市長黃珊珊正式投入2022年台北市長選戰。（圖／記者丁上程攝，2022.08.28）
▲騎上柯文哲贈送的腳踏車，台北市副市長黃珊珊正式投入2022年台北市長選戰。（圖／記者丁上程攝，2022.08.28）

記者丁上程／台北報導

2022-08-28 11:25:01

2022年台北市長選戰在即，柯文哲屬意的接棒人選、台北市副市長黃珊珊，已經辭去副市長一職，並於今（28）日上午舉辦記者會，正式宣布投入台北市長選戰。黃珊珊在致詞時表示，擺脫藍綠惡鬥最好的方法，就是「讓黃珊珊當選」，並強調推倒藍綠的高牆，不是黃珊珊參選就做得到，而是要大家一起完成這件事。

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黃珊珊在致詞時表示，有句成語叫「姍姍來遲」，但其實她只是最晚宣佈，「但我相信，在這場選戰中，我是所有候選人當中，準備最早，也是準備最充份的人。」黃珊珊表示，自己已經準備了24年，對於這個城市的熟悉與熱愛，讓她可以立即上手、無縫接軌。「台北，必須持續前進，我準備好了。」

黃珊珊說，自己在2015年1月6日晚上六點左右在家裡倒下，再度恢復意識的時候，已經躺在加護病房裡了，當時她的腦海裡不由自主地迴盪著歌曲《如果還有明天》的歌詞：「如果還有明天，你想怎樣裝扮你的臉」，離開加護病房時，醫生告訴她：「真的只差一點點，妳就再也醒不過來了。」黃珊珊說，人生無常，想要做的事情要趕快做，不想再做的事情，就要一件一件的刪除掉，現在她已把Not to do list上面的事情全部都刪光了，而To do list的項目愈來愈多，每天還在持續增加中，她把每一天都當最後一天，認真活、拚命做。

黃珊珊也透露，2019年10月柯文哲邀請她到市政府工作，柯的誠意打動了她，她決定每天早上7點30分跟柯一起嗡嗡嗡，她謝謝柯的無私信任，這兩年多的副市長任期是她人生中最累、最辛苦、壓力最大，但也是最光榮、最驕傲的時刻，謝謝柯文哲的獨特眼光，讓她相信世界上「沒有什麼不可能的事」，從那天起「參選台北市長」的選項就列入To do list。

黃珊珊強調，推倒藍綠的高牆，只有台北做得到，8年前台北市民做到了，但是現在藍綠兩黨依舊相互杯葛、互貼標籤，大家對於長年以來，藍綠操弄意識形態，不問是非對錯的作為，「你們厭倦了嗎？非藍即綠的政治惡鬥讓台灣停滯不前，你們受夠了嗎？」黃珊珊直言，推倒藍綠的高牆，不是黃珊珊參選就做得到，而是我們可以一起完成這件事，並數度重申「擺脫藍綠惡鬥的最好方法，就是讓黃珊珊當選。」

黃珊珊更意有所指表示，「只想搞藍綠對決、或試圖搞棄保的政黨，都在侮辱台北市民的智慧」，她深信台北市作為國家的首都，會從混亂的選舉口水中解脫；台北市民會堅守住市民的精神認同，台北市民一定會做出最正確的選擇，因此她站出來參選台北市長。

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