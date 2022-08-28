安居台北！陳時中諾4年社宅5萬7000戶、租金每月補貼1500

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陳時中承諾，他有「1個決心」，在他的4年任期之內，社會住宅會達到5萬7000戶，佔全市住宅存量6％，符合國際標準。他表示，目前進度已有1萬9444戶，另外還有中央與地方現已規劃，予以落實的9021戶，「我還要去找新的1萬1535戶社會住宅」，再加上包租代管達1萬5000戶、再新增政府包租民間住宅2000戶，提高房東信任，優先提供給租屋較困難的對象，如此就可以達到5萬7000戶。
陳時中也提出「2大支持」，由於台北市租金負擔全國最重，必須由市府提供額外協助。將以現有為基礎，未來要讓社會住宅租金調降10%，以減輕房租負擔；另外補助於台北市租屋地點設籍申請者每戶每月1500元，鼓勵人口回流台北。
另外，陳時中也提出「蝸居家戶主動調查，居住條件全面改善」、「租屋最困難家戶由政府直接協助」、「老舊公寓裝設電梯，因應高齡社會需求」等「3大關懷」政策。
陳時中進一步說明，「蝸居家戶主動調查，居住條件全面改善」部分，要透過戶政系統，盤點弱勢居住較密集的地區，實地訪視掌握，對於不利於健康及有潛在危險的環境，優先關懷協助、協助搬遷至合適住所，另外也要依據蝸居家戶的條件和需求，協助搬遷至合適的社會住宅，或透過租金補貼減輕負擔。
「租屋最困難家戶由政府直接協助」部分，則要建立弱勢租屋協助的單一窗口，提供租屋資訊及整合性的資源協助；另外，陪同租屋較困難的對象看屋簽約，協助搬家安頓；更要建立租金補貼隨到隨辦機制，即時協助經濟弱勢家戶、急難家庭或無法取得福利身分的邊緣弱勢對象等。
「老舊公寓裝設電梯，因應高齡社會需求」部分，則要與民間建築師等專業團體合作，提供諮詢服務、現地勘查、費用試算、社區說明、專案輔導；並配合中央法規檢討鬆綁同意比例、法定空地、使用執照變更、出入口寬度等規定，簡化各項行政程序，鼓勵市民提出申請；也要提高老舊公寓裝設電梯的補助金額，減輕負擔、增加誘因。
陳時中表示，台北市人口從270萬流失至246萬，但台北應該要是一個「有希望的城市」，有年輕人進來，台北才有希望，樂齡也要在台北宜居、在地老化，所以住宅政策就變得很重要。居住政策大方向是吸引年輕人回流，在拚事業的時候，住的成本不要太高，可以好好拚事業、好好過生活。