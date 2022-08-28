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現身黃珊珊參選記者會　柯文哲：她絕對有能力當個好市長

▲台北市長柯文哲（右一）與親民黨前副主席張昭雄（左一），都現身黃珊珊的參選記者會。（圖／記者丁上程攝，2022.08.28）
▲台北市長柯文哲（右一）與親民黨前副主席張昭雄（左一），都現身黃珊珊的參選記者會。（圖／記者丁上程攝，2022.08.28）

記者丁上程／台北報導

2022-08-28 12:31:50

2022年縣市首長選戰在即，其中首都台北市長選戰更是各界關注焦點。台北市副市長黃珊珊辭去副市長一職後，今（28）日也召開記者會宣布正式投入2022台北市長選戰。而台北市長柯文哲以及台北市政府各局處首長也出席表達支持。柯文哲在致詞時也掛保證，現在的黃珊珊絕對有能力當個好市長。

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柯文哲在致詞時表示，自己擔任8年台北市長以來，費盡千辛萬苦所建立的政治文化與制度，必須要有人來延續並發揚光大。「我認為，黃珊珊就是最好的人選。」柯文哲說，黃珊珊當了六屆市議員，完全沒有負評，且自己擔任市長站在質詢台上看黃珊珊質詢，「她的問政非常認真扎實，問的每一個東西都是有準備的，也不會搞噱頭搞花樣。」

柯文哲直言，3年前邀請黃珊珊加入市府團隊後，這3年來每天上午7點半的晨會，黃珊珊沒有一天遲到過。「甚至有一段時間，她晚上在仁愛醫院住院打點滴，白天還是在跟我們開晨會，還在工作。她的認真，是出一種對老百姓想要去幫助他們的熱情。」柯文哲說，這樣的態度不像他這種外科醫生，只是想把事情做好不太一樣。

柯文哲直言，現在的黃珊珊已經不用再去跟大家證明他可以當個好市長，「她現在絕對有能力當個好市長。」柯文哲說，8年的任期還是要交棒，他相信黃珊珊能夠延續這種正直誠信認真工作的文化，然後把台北市建立成一個和諧共榮的社會，也不會再讓台北市陷在這種藍綠惡鬥的泥淖，然後也不會再有那種綁樁、大撒幣的政策，也不會有那種複雜的政商關係。

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