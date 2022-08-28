9縣市大雨特報！中南部防西北雨 熱低壓生成往日本移動
午後大雷雨又來了！由於今（28）日水氣增多，加上微弱東北季風影響，今日午後對流發展旺盛，中央氣象局目前針對宜蘭、新竹、苗栗、南投地區及雲林以南山區發布大雨特報，共9縣市在大雨警戒範圍內，提醒民眾午後外出要注意雷擊及強陣風。另外，目前氣象局也針對苗栗縣、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間到下午1時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲。
氣象局表示，今天除了桃園以北、東半部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨以外，其他地區維持多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，特別提醒中南部地區對流發展旺盛可能有局部大雨發生機率。不過到了明（29）日各地大多為多雲的天氣，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區依舊有局部大雨發生機率。
今日白天各地依舊相當悶熱，氣象局也持續針對南部及花東等6縣市發布高溫資訊，中午前後嘉義市、高雄市、台東縣地區、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，嘉義縣、台南市地區為黃色燈號，請注意。
另外，目前在日本東南方海面上有一個熱帶性低氣壓生成，預估未來有發展成輕度颱風的趨勢，目前以時速25公里速度向西北朝日本方向移動，對台灣陸地天氣並無影響。