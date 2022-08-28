不懼黨紀處分 國民黨里長現身力挺黃珊珊：德不孤必有鄰
台北市副市長黃珊珊在正式辭去副市長一職後，今（28）日上午於內湖舉辦正式參選記者會。而在記者會前夕，傳出國民黨北市黨部對國民黨籍里長警告，不能出席黃珊珊的記者，否則將以黨紀處分。不過記者會現場仍舊有為數不少的國民黨籍里長現身支持黃珊珊，其中大安區群賢里里長翁鴻源就表示，黃珊珊參選市長就是把對的事情做對，「這個就是德不孤必有鄰，天道酬勤、地道酬善，我們祝黃珊珊高票當選。」
身據國民黨籍的群賢里里長翁鴻源，今日上午也現身黃珊珊的參選記者會。面對媒體訪問時，翁鴻源直言，黃珊珊擔任副市長的2年10個月，剛好是北市疫情爆發的時候，黃珊珊也非常接地氣，並且妥善處理各項市政問題，「我作為基層里長，我今天義無反顧支持黃珊珊。」翁鴻源説，把對的事情作對，這個就是德不孤必有鄰，「天道酬勤、地道酬善，我們祝黃珊珊高票當選。」
而現場記者也追問，會不會擔心國民黨方面祭出黨紀處分？對此翁鴻源則表示，人生當中，你要走的路掌握在自己手上，「今天來參加黃珊珊參選記者會，也是我人生中自己的決定。」翁鴻源說，民主政治選賢與能，要對國家舉賢，要支持好的市長候選人，至於黨中央對他的處分，這不是他能決定的，但他尊重國民黨的制度與決定。