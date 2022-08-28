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蔣萬安打造運動台北城　積極申辦「亞洲職棒冠軍爭霸賽」

▲蔣萬安今日再端政策牛肉，要打造運動台北城。（圖／資料照片）
▲蔣萬安今日再端政策牛肉，要打造運動台北城。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-08-28 16:09:38

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（28）日語台北與市議員李明賢一起召開運動政策記者會，他推出公私協力3大面向培養市民運動習慣，未來會提供市民12次免費運動機會；也會積極替台北市爭取大型國際賽事，包含「亞洲職棒冠軍爭霸賽」，爭取申辦2038年亞運等等。

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蔣萬安說，綜觀台北市規律運動人口，10年來皆未超越40%，顯見目前推廣市民規律運動習慣的策略遭遇瓶頸 ，未來他會推出公私協力3大面向培養市民運動習慣，第一、透過運動中心及其他民營運動場館，提供給想要養成規律運動習慣的市民，12次免費運動機會；第二、設計運動App，供民眾下載，透過掃描QRCODE，便可累 積健康紅利點數，培養民眾 維持規律運動的習慣；第三、紅利點數可兌換如公車票、 美術館門票，以及與市府合作企業廠商消費折扣，提供讓市民朋友有感的小確幸。 

對於競技產業，蔣萬安同樣有3大主軸，包含，重新盤點競技運動種類，並輔導發展其他奧運、亞運項目，以精準深入的科學化策略，強化青少年選手的培訓；其次、整合建置「台北市體育運動資料中心」。擴大「台北市運科中心計畫」，讓北市運 動學校學生無後顧之憂；最後，協助退役選手進修專業知識、 學習其他技術，媒合轉職。 善用退役運動員的專業技能， 推廣專業安全的全民運動。 

蔣萬安也強調，他會積極爭取台北市主辦大型運動賽事，包含爭取「亞洲職棒冠軍爭霸賽」、 「亞洲盃女足賽」等各單項國際頂級賽事來台北舉辦；以東京馬拉松為目標，打造世界級國際城市馬拉松賽，持續爭取申辦2038年亞運，完善人才培育，及主場館與相 關設施準備；在新興的電競業上，則透過創建「電競運動館」，設立全 台首座專業電競國家級訓練中心，規劃結合賽事、娛樂及教育電競嘉年華，培育電競職業選手，讓電競台北隊稱霸國際為台北爭取榮譽。

至於北市副市長黃珊珊辭職參選，國民黨里長參加是被拔樁，蔣萬安強調，選舉就是爭取各方支持，里長是市政推動的末梢神經，大家都是為了市政好，選舉過程不要有太多算計，他就是推出好的牛肉與願景，給民眾最好的選擇。

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