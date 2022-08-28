郭台銘批尸位素餐 徐國勇細數對警界關心、直言不戀棧
台南殺警案震驚社會，鴻海創辦人郭台銘日前痛批內政部長徐國勇與法務部長蔡清祥尸位素餐，要有人下台負責，引發討論。行政院長蘇貞昌26日則表示，「徐國勇認真作為，當然永遠沒有100分，不過講他尸位素餐，是有失準、失真」。徐國勇今（28）日下午出席民進黨台北市長參選人陳時中的後援會成立大會後受訪，細數自己在內政部長任內對警察的關注，也說沒有一個內閣閣員可以尸位素餐的，比起自己過去當律師或節目主持人，當官員的所得報酬還比較不好，但可以服務人民，自己不會戀棧，也沒有尸位素餐。
徐國勇說，自己當內政部長4年多，譬如金門、馬祖的消防局長有講過，從來沒有內政部長到過，但是自己去過好幾次，另外像山上的派出所，大概自己也是唯一去過的部長。「我從民國73年從事律師工作，我交的朋友最多的就是警察、消防員，以前辦過很多案子，與警察朋友有非常好的交情，我也沒有想過有一天我會當部長，會跟他們再一起」。
徐國勇表示，他對警察朋友的關心絕對不落人後，當然，也會盡自己的能力去幫助警察。他說，自己當了內政部長後，就覺得警察的制服必須換得更有尊嚴、更好，也馬上跟行政院編列38億元預算更換通訊設備，這樣才能夠在偵防方面有更多進展。
徐國勇表示，沒有一個內閣閣員可以尸位素餐，絕對不會有，「我很感謝郭董在各方面的支持，事實上郭董是警察之子，所以他支持警察，我們都很感激」，徐國勇說，自己就是盡全力，自己現在當部長，過去當律師，也主持過節目，以工作量和所得報酬來說，當官員並不會比較好，但是當官員有一個最大的收穫，就是可以服務人民，讓工作可以做得更好，讓更多人受益。
徐國勇說，2個警察的犧牲，心裡非常難過，許多官員在討論這件事的時候都流下英雄淚，藉著此案，大家痛定思痛，讓警察朋友在執勤時有更安全的環境、更好的裝備，「行政院長已經講得很清楚，這一部分，我想我這個人從不戀棧，蔡部長也不會戀棧，我們就讓大家往前走，院長也已經把他的態度提到了」。