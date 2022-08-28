1圖搞懂天氣！軒嵐諾颱風恐有變數 入秋首波東北風報到
今（28）日在日本東南方海面上生成一個熱帶性低氣壓，不到半天時間就快速發展成為今年第11號颱風「軒嵐諾」（HINNAMNOR，寮國命名，原意為「國家保護區」)。雖然中央氣象局目前預估軒嵐諾颱風將朝日本南方海面移動，對台灣陸地天氣「暫時」沒有影響，不過目前世界各國對於軒嵐諾諾颱風未來動向看法相當分歧，電腦模擬路徑從日本到台灣都有，甚至後方還可能有其他的熱帶擾動發展成颱風，在下週末有機會移動到琉球附近海面，對台灣影響有很大的變數，氣象局正密切關注中。
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，目前暫台灣東方遠海大氣條件環境相當複雜，今日軒蘭諾颱風突然生成，但未來是否會沿著北方副熱帶高壓邊緣往西北走，或是有些模式顯示會往西南方掉下來，往台灣附近逼近，目前都有變數，甚至也有些模式顯示，未來軒蘭諾颱風持續往日本方向移動後消散，但後方還有另一個熱帶擾動發展出來，移動到琉球西側才北轉，對台灣造成一些威脅，但目前變數相當多且複雜，必須等到時間近一點才能明朗，「不過可以確定的是，本週的下半週有另一股東北風南下，加上颱風或低壓帶來的加乘作用，北海岸、東北角及北部山區可能有局部大雨發生機率。」
氣象局表示，今日各地午後對流發展相當旺盛，高雄燕巢菜下午1時20分到2時20分出現106.5毫米的時雨量，桃園、苗栗、彰化、台南等地也都有明顯大雨或豪雨，預期入夜後降雨情況才會逐漸趨緩，北風也會慢慢減弱。明起至週三（8/29~8/31）各地大多為多雲的天氣，不過西半部地區及東部山區午後有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區午後可能有局部大雨發生機率，清晨受到海陸風影響，西半部地區偶有零星短暫陣雨。至於氣溫方面，各地依舊相當悶熱，高溫約攝氏32到35度。
週四到下週日（9/1~9/4），由於北方高壓帶來一小股東北風，加上熱帶系統移動到琉球附近海面，環流也引入部分東北風，入秋後首波東北風影響下水氣增多，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，北台灣高溫會明顯下滑至攝氏32~33度左右。至於其他地區上半天多雲、午後仍受到熱對流影響有短暫雷陣雨，中南部地區高溫仍有攝氏34到35度。