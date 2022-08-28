新興運動礫石車 杜冠緯封王、蔡雅羽封后

台灣Gravel Fundo系列賽事，第3站台南曾文溪站賽事再次於台南登場。Gravel男子組最後由來自KS車隊的杜冠緯以地主優勢率先進場封王！而女子選手毫無懸念的由南寶樹脂車隊的蔡雅羽完成三連霸。





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