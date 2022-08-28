新興運動礫石車 杜冠緯封王、蔡雅羽封后

台灣Gravel Fundo系列賽事，第3站台南曾文溪站賽事再次於台南登場。Gravel男子組最後由來自KS車隊的杜冠緯以地主優勢率先進場封王！而女子選手毫無懸念的由南寶樹脂車隊的蔡雅羽完成三連霸。
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Gravel Fundo 台南曾文溪站設有六項分組賽事，共計有Gravel 男子組、Gravel 女子組、E-Gravel組、E-MTB組，MTB男子組以及MTB女子組，其中MTB男女子組由南寶樹脂車隊的李懿宸、蔡雅羽完成三連霸；E-Gravel組，現職日南國中的教練江思翰不畏年輕選手也完成三連霸；賽事重頭戲的Gravel男子組則是由地主KS車隊杜冠緯，也靠著地主優勢率先進場封王。
本次Gravel男子組的冠軍選手杜冠緯騎自行車已經超過十九年，曾經也為紅塵與翰林車隊參加過自行車比賽，儘管自己現在已是KS座管的工程研發人員而非選手，但他仍然堅持在單車比賽留下紀錄的夢想，每日下班後都練車兩個小時。
杜冠緯提到：「自己最熱愛的事情就是騎自行車，也非常專注投入在喜歡的事情，每天都要訓練2-3個小時，還特地找到自行車相關產業凱薩克，將生活重心都投入在其中，今天賽前自己也騎了六七十公里當作熱身。」杜冠緯在去年十月加入凱薩克，目前仍持續為自己的單車夢想堅持。
南寶樹脂車隊的25歲一姐蔡雅羽和20歲一哥李懿宸前兩站都已經封王，第3站長度從上站30公里增加到40公里，兩人積極進攻，在終點前10公里李懿宸摔車連帶波及到旁邊的蔡雅羽，但並沒有影響到兩人表現，最終李懿宸1小時16分55秒6、蔡雅羽1小時17分03秒92再度完成三連霸。
「今年很不一樣，多了很多人工障礙，比較好玩！」上午甚至還自己先去跑過一趟，在國內越野賽幾乎已經打遍天下無敵手的蔡雅羽說：「路線多了很多不一樣的變化，其中甚至還有草長到跟我一樣高的路線，對技術的挑戰很高。」
男子MTB登山車冠軍李懿宸今年剛滿20歲，目前在亞運培訓隊備戰十月在韓國舉辦的亞錦賽，不過李懿宸其實是國二才接觸到自行車，到高三才正式轉型為登山車選手，他說：「自己剛接觸到登山車的時候覺得非常刺激有趣，有許多不同的路線，需要很好的控制技術才能掌握單車的穩定性，自己前陣子膝蓋受傷，今天來參加Gravel Fundo賽事其實就是為了調整10月的亞運，這次的路線也較第一站更有挑戰性，路線上有更多的上下坡，對於比賽一個很好的調整。」
台灣越來越多的賽事規劃電動車的組別，知名登山車退役選手江思翰以資深選手的思維，搭配體力及電力的配置戰術，以壓倒性的領先成績完成三連霸，賽後江思翰表示：「路線前半段一度有落後，但我全程只要是平路和下坡一律進行省電策略，賽後後半段全力追趕，直到最後的折返點才順利領先。」