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和家馨17歲帥兒奪「城市先生」冠軍！歐巴級長腿曝光

▲何豪傑、和家馨17歲兒子何柏廷參加「城市先生」選拔奪冠。（圖／全球城市選拔協會提供）
▲何豪傑、和家馨17歲兒子何柏廷參加「城市先生」選拔奪冠。（圖／全球城市選拔協會提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-08-28 18:00:00

第17屆全球城市小姐暨先生選拔完成總決賽，得獎名單出爐，何豪傑、和家馨17歲兒子何柏廷奪冠，身高185公分的何柏廷仍在高中就讀，對於演藝圈有興趣，得獎特別感謝曾是偶像劇男主角的籃球教練顏行書熱心教導。

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▲左起全球城市先生陶致丞、何柏廷、尼樂傑。（圖／全球城市選拔協會提供）
▲左起全球城市先生陶致丞、何柏廷、尼樂傑。（圖／全球城市選拔協會提供）
何豪傑正在軋演民視戲劇《巿井豪門》以及公視戲劇《牛車來去》，第一時間老婆和家馨在比賽現場要打電話給他報兒子何柏廷奪冠喜訊，電話一直打不通，全家只好稍晚再共同決定慶祝方式。和家馨及何柏廷母子都表示，參賽訓練讓何柏廷獲得成長，感覺變得很有男人味。何柏廷同時也被製作人張琯臻相中，當場邀演新片《父惑人生》。

▲左起第17屆城市小姐侯安琁、許珈嘉、曾仲萱。（圖／全球城市選拔協會提供）
▲左起第17屆城市小姐侯安琁、許珈嘉、曾仲萱。（圖／全球城市選拔協會提供）
城市小姐第一至五名，依序為許珈嘉、侯安琁、曾仲萱、林宜家和林琦恩。城市先生第一至五名依序為何柏廷、陶致丞、尼樂傑、李聖喆和林哲寬。金髮亮眼的台美混血兒尼樂傑除了拿下季軍外，現場演出的爵士鼓更是獲得全場熱烈掌聲。 

▲和家馨（左）與何豪傑結婚11年。（圖／翻攝自臉書，2017.09.18）
▲和家馨（左）與何豪傑支持兒子何柏廷參加選秀。（圖／翻攝自臉書）
2022年城市小姐許珈嘉身高173公分，居所有佳麗之冠，她的得獎感言是開心加驚喜。選拔協會創辦人張如君表示，賽事共有15所學校參與協辦，已經成為校園熱門話題和活動，透過本次活動選拔期間的集訓，讓許多參賽都學會了美姿美儀和展現自信，宛如是最佳的青年成長營。

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