宋楚瑜未出席黃珊珊參選記者會 柯：不必王牌一次出盡
民眾黨黨主席柯文哲，今（28）日到高雄誠品大遠百店參加《柯P管理學》高雄場讀者見面會，對於親民黨主席宋楚瑜缺席黃珊珊參選記者會，柯文哲說真相是這樣，打仗不必王牌一次出盡，他們有他們的選舉步驟，至於高雄市長選戰是否有藍白合的可能，他則回應態度滿開放的，這個問題沒有特定立場。
柯文哲今日南下出席《柯P管理學》高雄場讀者見面會，聯訪時對於是否吸收黃珊珊進親民黨，柯文哲說，這個半年前討論過了，他也鼓勵黃珊珊用無黨籍選就可以，既然黃珊珊跟宋主席關係也很好，也沒有必要讓人家為難；至於宋楚瑜是否因不滿他，才不替黃珊珊站台，柯文哲則說，事實真相是這樣，打仗不必王牌一次出盡，他們有他們的選舉步驟，沒有特別去表達意見。
其實今天有兩場活動齊聚大遠百，17樓是《柯P管理學》高雄場讀者見面會，1樓廣場則是高雄市政府舉辦的鹽酥雞嘉年華，兩人是否會有交流，柯文哲則表示，其實兩人認識，「我在台大當醫生的時候，他也到過我的辦公室」，這個本來大家都認識，也不是敵人，沒什麼問題，據悉最後兩人並未見到面。
至於新書中有提到政治管理學，到高雄有要給陳其邁什麼建言？柯文哲則指出，他個人認知只要做到尊重專業、政治不要凌駕專業、台灣的公務員都有一定水準、這是我從政8年的經驗，只要秉持一個政治價值，都會有一定的水準，不要政黨利益超過國家利益，不要短期利益超越長期利益，不要少數人利益犧牲多數人權益，基本政治原則把持住，都有一定的水準。